Alte Feuerwehrschläuche verschandeln Wald

Frank Groneberg

Rießen (MOZ) "Kriminelle Müll-Entsorgung", hat die MOZ am Donnerstag getitelt und über Sperr-, Haushalt- und Sondermüll, der tief im Wald zwischen Rießen und Rautenkranz abgekippt worden war, berichtet. Dieser Müllhaufen ist aber nicht der einzige in den Wäldern der Region. Und nicht immer machen sich die Täter die Mühe, ihren Dreck tief in den Wald zu fahren. So liegen in Rießen alte Feuerwehrschläuche, eine Plasteplane und weiterer Unrat direkt neben dem Sportplatz im Wald. Zwischen Fünfeichen und Drei Tannen hat jemand unmittelbar neben der Straße – da, wo die Hochspannungsleitung verläuft – eine Kühl-Gefrier-Kombi des Herstellers Bauknecht in der Natur entsorgt. Nahe dem Kreisel an der Nordspange (alte B 112) südlich von Ziltendorf liegt ein Satz Winterreifen in der Landschaft. Und vor einigen Wochen hat jemand einen kompletten Satz Winterräder, auf deren Reifen sogar das Kennzeichen des Autos vermerkt waren, einfach am Sportplatz in Rießen abgelegt.

Für die fachgerechte Entsorgung des Mülls muss letztlich die Allgemeinheita aufkommen. "Unsere Waldarbeiter müssen den Unrat wegräumen, dabei hätten sie wichtigere Aufgaben zu erledigen", bestätigt Olf Hempel, Revierförster im Revier Fünfeichen. Jede Entsorgung verursacht Kosten, die besonders hoch sind, wenn wie im Falle Rießen Sondermüll dabei ist. Dieses Geld fehlt dann an anderer Stelle.

Die Verursacher lassen sich nur selten ermitteln. Auch im Falle der Winterräder muss den Eigentümern nachgewiesen werden, dass sie die Räder entsorgt haben. Revierförster Olf Hempel wünscht sich deshalb, dass jeder, der im Wald verdächtige Fahrzeuge beobachtet, immer auch die Polizei informiert.

