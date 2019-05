Die schönen Franzosen

MOZ

Frankfurt (Oder) (MOZ) Ein hochwertiges Konzertprogramm bekommen beim PianOdra Festival an diesem Wochenende die Frankfurter und ihre Gäste geboten.

Heute um 18 Uhr wird das Festival mit "La belle France" (Das schöne Frankreich) eröffnet. Es musizieren Jung Won Seibert-Oh (Violine) und Christian Seibert (Klavier). Damit begegnen sich zum Auftakt des dritten Klavierfestes die Genres "Klavierrecital" und "Duo Klavier-Violine". Mit dem Klavierzyklus "Gaspard de la nuit" nach einer Kurzprosadichtung von Aloysius Bertrand und der Sonate für Violine und Klavier von Maurice Ravel erklingen gleich zwei Schwergewichte von Ravel, der dem Festival geistiger Namensgeber und Patron ist. Claude Debussys "Suite bergamasque" und die erste Violinsonate von Camille Saint-Saëns runden den anspruchsvollen Auftakt ab.

Crossover und Familienkonzert

Um 21 Uhr geht es crossover weiter. "Monsieur Satie und der Jazz" ist der Programmtitel eines Konzertes mit Søren Gundermann (Piano, Arrangements) und Ursula Suchanek (Violine) sowie Dirk Lötfering (Rezitation). Gundermann und Suchanek nähern sich der Musik des Exzentrikers Satie als mit viel Spielwitz agierende Jazzmusiker.

Der Sonnabend beginnt um15 Uhr mit einem Familienkonzert. Das lädt dazu ein, sich von märchenhaften Welten und Klängen verzaubern zu lassen. Zu seinem vierhändigen Klavierzyklus "Ma Mère l’ Oye" (Geschichten von Mutter Gans) wurde Maurice Ravel von der Märchensammlung des Schriftstellers Charles Perrault (1628–1703) inspiriert. Die Geschichte von Babar, dem Elefanten, der als Waisenkind von einer alten Dame erzogen wird, erzählte der französische Schriftsteller Jean de Brunhoff (1899–1937) in einer Kinderbuchreihe. Es musizieren Mirai Nakahira und Olesja Pahl (Klavier vierhändig) sowie Christian Seibert. Sprecherin ist Friederike Biermann.

Am Abend geht es mit Kammermusik weiter. "Französische Klaviertrios" mit dem Herbert Piano Trio, das sind Bartłomiej Wezner (Piano), Joanna Kreft (Violine) und Dominik Płociński (Violoncello), liegen auf den Notenständern. Auch Werke von Debussy, Ravel und Françaix sind dabei.

Kammermusik war lange Zeit ein eher ungeliebtes Kind der Franzosen. Erst Ende des 19. Jahrhunderts entdeckten Komponisten wie Fauré oder Saint-Saëns dieses vielgestaltige Genre für sich, und in der Folgegeneration entstanden einige der kammermusikalischen Höhepunkte des gesamten Repertoires.

Um 20 Uhr geht es mit einer Konzertlesung weiter. "Heinrich Heine und das Pariser Konzertleben" wird gesprochen von Dirk Lötfering und von Ji-Yeoun You am Klavier begleitet. Dabei werden auch geschichtliche Hintergründe erhellt: In seinem Pariser Exil löste Heinrich Heine Johann Wolfgang von Goethe als hohe intellektuelle Instanz des deutschsprachigen Raumes ab. Hatte Heine zuvor mit seinen Gedichten eine Unzahl von Komponisten zu Vertonungen inspiriert, so schrieb er jetzt über dieselben Musiker Zeitungsberichte, in denen er in Deutschland vom Kulturleben in Paris, der "Capitale du monde" Bericht erstattete. Ob Mendelssohn oder Meyerbeer, ob Chopin, Liszt oder Rossini: Sie und viele andere fanden aus Heines Feder großes Lob ebenso wie geistreich spitzen Tadel. Diese Lektüre unterhält auf hohem Niveau mit Witz und Verstand und wechselt mit Klavierwerken der so gelobten wie kritisierten Meister ab.

Am Sonntag um 15 Uhr sind erneut Kinder gern gesehen. Der "Karneval der Tiere" mit Friederike Biermann (Idee und Sprecherin), dem Klavierduo Battement und Schülern der Frankfurter "Erich- Kästner-Schule" entführt in die Welt der klassischen Musik.

Das Abschlusskonzert am Sonntag um 18 Uhr trägt den Titel "Feu d’artifice". Es musizieren Elena Gaponenko und Alexander Zolotarev an zwei Klavieren. Meisterwerke der französischen Klavierliteratur entfachen ein pianistisches Feuerwerk. Wieder sind Werke von Debussy, Milhaud und Ravel dabei.

Klavierfestival PianOdra, Logensaal der Viadrina, Karten: 0335 66599559