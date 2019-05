Acker in Süd ist ein Wunsch

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) 332 Seiten stark ist der Entwurf zum neuen Landschaftsplan der Stadt. Ab 22. Mai können Fürstenwalder drei Monate lang ihre Bemerkungen dazu abgeben. Annemarie Diehr sprach mit Christfried Tschepe, Fachbereichsleiter Stadtentwicklung, über den Inhalt des Papiers.

Herr Tschepe, was ist der Landschaftsplan?

Der Landschaftsplan ist eine Fachplanung, so wie auch das Sportstättenentwicklungskonzept, die aus Sicht der Fachplaner Belange des Naturschutzes vertritt. Die Inhalte des Landschaftsplans müssen wir beim Flächennutzungsplan beachten, wobei abzuwägen ist, inwieweit sie eingearbeitet werden.

Der Landschaftsplan ist für die Verwaltung also nicht bindend?

Richtig, nicht alle Vorschläge haben die Chance, sich in der verbindlichen Planung wiederzufinden. Ein Beispiel sind die Felder zwischen Lange Straße und An der Kohlebahn: Im Flächennutzungsplan ist die Fläche als Baulandreserve eingeplant worden; Wunsch der Landschaftsplaner ist es, sie als Stadtacker zu erhalten. Dieser Vorschlag hat nach meiner Einschätzung keine Chance: Mittelfristig wird es auf diesem Gebiet zu einer Baulandentwicklung kommen. Das bedeutet nicht, dass es keine Grünflächen geben wird. Wie in der Ketschendorfer Feldmark werden bei der Erschließung neuer Wohngebiete Flächen etwa für Grünzüge reserviert.

Wie verhält es sich beim Heideland?

Aus Sicht des Landschaftsplanes ist diese Fläche außerhalb des städtischen Siedlungsgebietes für Tier- und Pflanzenwelt wertvoll. Trotzdem spricht vieles dafür, etwa die vorhandene Infrastruktur, das Gebiet mit aller gebotener Vorsicht als Bauland zu entwickeln. Die Belange des Landschaftsplans sind wichtig, auch gesetzlich geregelt und politisch gewünscht. Bei der Weiterführung des Flächennutzungsplanes und bei der Aufstellung eines Bebauungsplanes muss jedoch auch hier abgewogen werden.

Wie verhält sich die Richtlinie zur Förderung der Biodiversität, die auf Antrag der Fraktion Die Linke erarbeitet wurde, zum Landschaftsplan?

Die Förderrichtlinie soll Bürgern die Möglichkeit geben, selbst aktiv zu werden und etwas für den Natur- und Artenschutz zu tun. Somit unterstützt sie die Ziele des Landschaftsplanes.

Von Stadtverordneten wurde kritisiert, dass teilweise Flächen mit belasteten Böden in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Stimmt das?

Der Gesetzgeber schreibt nicht vor, Umweltbelastungen im Landschaftsplan zu berücksichtigen. Sie wurden bei der Erarbeitung des Landschaftsplans ergänzend mit aufgenommen. Das hat sich als problematisch erwiesen. Denn die Informationen des Kreis-Umweltamtes über belastete Böden, auf die die Fachplaner zurückgegriffen haben, sind anscheinend unvollständig. Noch ist nicht alles bekannt und erfasst. Deutlich wird das am Grundstück an der Ecke Roteichen-/Bahnhofstraße. Wir müssen nun prüfen, ob wir die Kennzeichnung umweltbelasteter Böden aus dem Landschaftsplan herausnehmen und gesondert behandeln.

Wie können Fürstenwalder Bürger ihre Anmerkungen zum Landschaftsplan machen?

Die öffentliche Auslegung im Wartebereich der Fachgruppe Stadtplanung im 2. Obergeschoss des Rathauses und im Internet erfolgt ab 22. Mai. Bis zum 30. August können sich alle Einwohner zu den Inhalten schriftlich äußern. Ihre Anmerkungen werden geprüft und fließen ein in eine Einschätzung, die vor Beschluss des Landschaftsplanes vorgenommen und mit den Stadtverordneten erörtert wird.