Sandstraßen-Ausbau liegt vorerst auf Eis

Joachim Eggers

Schöneiche (MOZ) Der weitere Ausbau von Sandstraßen in Schöneiche liegt auf Eis. Das ist der Kern eines Beschlusses, den die Gemeindevertreter am Mittwochabend in der letzten Sitzung vor ihrer Neuwahl gefasst haben.

Ausgangspunkt: Im März hatte die Gemeindevertretung Bürgermeister Ralf Steinbrück (SPD) beauftragt, bei seinem Bernauer Amtskollegen nach dessen Erfahrungen mit der dortigen Praxis zu fragen und der Gemeindevertretung zu berichten. Im Bernauer Modell werden Sandstraßen nicht grundhaft ausgebaut, sondern nur mit einer Schwarzdecke überzogen, kostenlos für die Anwohner. Das will auch eine Schöneicher Initiative um den Rentner Wolfgang Graetz, der am Mittwochabend als Wortführer auftrat. Die Bürger waren so zahlreich erschienen, dass sie außerhalb des Sitzungssaals stehen mussten.

Steinbrück konnte den von ihm verlangten Bericht nicht geben. Denn er habe zwar unmittelbar nach dem Beschluss den Bernauer Kollegen angeschrieben, ihn auch persönlich bei einer Veranstaltung angesprochen, aber noch keinen Termin bekommen. Graetz nannte das lachhaft, er habe binnen einer Woche einen Termin beim Bernauer Bauamtsleiter bekommen. Unter johlendem Beifall seiner Mitstreiter warf Graetz Steinbrück vor, er habe kein Verständnis für Demokratie.

Er und eine Reihe von Bürgern gingen auf den Bürgermeister zu und gaben ihm rote Karten. Steinbrück nahm sie kommentarlos entgegen. Joachim Hutfilz von der SPD rügte Graetz: "Unter aller Würde" sei seine Ansprache. Zur Sache hielt Hutfilz den Bürgern scharf entgegen: "Ich bin auch Grundstückseigentümer, aber will meine Beiträge nicht vom Vermögen anderer bezahlen lassen." Er erntete Buhrufe.

In letzter Minute war ein eigener Tagesordnungspunkt für das Thema angesetzt worden. Artur Pech von der Linken trug dort einen Vorschlag für einen Vier-Punkte-Beschluss vor: vor dem Bau von Sandstraßen schriftliche Anhörung der Anwohner; kein Bau gegen die Mehrheit der Anwohner; vor Baubeginn Anwendbarkeit des Bernauer Modells prüfen; bis Jahresende keine Vertragsabschlüsse. Nur so, sagte er später, könnten die Bürger vor der Schaffung vollendeter Tatsachen bewahrt werden.

Philip Zeschmann, der Vorsitzende der Fraktion UBS/BBS, dankte Pech. Das komme dem Bürgerbegehren sehr nahe. Dort wird gefordert, dass Ersterschließung nur mit Zustimmung der Mehrheit der Grundstückeigentümer gemacht werden darf. Pechs Antrag stieß auch bei anderen auf Wohlwollen, so bei Henry Drozdzynski vom Neuen Forum. Er schlug eine Ergänzung vor, die Suche nach einem Finanzierungskonzept. Mit zunehmender Dauer der Debatte kamen skeptische Stimmen auf. Stefan Brandes (Grüne) sprach von Augenwischerei. "Jetzt will sowieso keiner Sandstraßen ausbauen."

Aus Steinbrücks Sicht wird bei den befürchteten Belastungen übertrieben: Die mehrfach genannten Erschließungsbeiträge von 15 000 Euro seien "nicht die üblichen Werte". Er beantragte, den – schriftlich nicht vorliegenden – Antrag Pechs in die Ausschüsse zu überweisen. Anke Winkmann (CDU), die zuvor für Pechs Antrag gesprochen hatte, schloss sich an: "Ich habe noch einmal nachgedacht, es wird ja jetzt nichts gebaut." Steinbrücks Antrag wurde mit vier Ja- und sieben Nein-Stimmen abgelehnt; acht Gemeindevertreter enthielten sich. Pechs Antrag wurde mit neun Ja und vier Nein-Stimmen (von SPD-Vertretern und Brandes) bei drei Enthaltungen angenommen.

Praktische Folgen

Die praktischen Folgen des Beschlusses übersehe er noch nicht, sagte Steinbrück am Donnerstag. Der Ausbau von Friedensaue, Unterlauf- und Weisheimer Straße sei schon beauftragt und daher nicht mehr betroffen. Als nächstes wäre die Höltzstraße dran. Ein Beschluss dazu stand auf der Tagesordnung, wurde aber wegen der fortgeschrittenen Zeit nicht mehr behandelt.