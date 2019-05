Gute Tipps von der Berufsberaterin

Anett Zimmermann

Bad Freienwalde (MOZ) Ob sich Alexander Kranz später noch an diesen Tag erinnern wird? Immerhin ist selten die Zeitung dabei, wenn ein Jugendlicher seinen Lehrvertrag unterschreibt. Es ist der 27. im Trink- und Abwasserverband Oderbruch-Barnim (Tavob) mit Sitz in Bad Freienwalde. 14 Auszubildende habe man seit 1995 übernommen, sagt Geschäftsführer Johannes Schwanz. Und auch die Chancen für den jungen Schiffmühler stehen da gut. "Wir bilden für den eigenen Bedarf aus und haben zurzeit zwei weitere Lehrlinge."

Eine mündliche Prüfung müsse Alexander noch ablegen, heißt es in der Runde, zu der auch sein Vater gehört. Das vom Verband gewünschte handwerkliche Geschick hat der 17-Jährige wohl von ihm. "Wir machen im Haus und auf dem Grundstück viel zusammen", erzählt der junge Mann. Zurzeit sei die Decke im Wohnzimmer dran, ergänzt Erhard Kranz, der gelernter Kfz-Schlosser ist.

Seine Eignung für die Ausbildung hat Alexander Kranz bereits unter Beweis stellen müssen. "Wir schauen zum Beispiel auf die Leistungen in Mathematik, Biologie und Chemie", so der Tavob-Geschäfsführer. Auf die diesmal sieben Bewerber um die Ausbildung zur Fachkraft für Abwassertechnik habe als Nächstes ein schriftlicher Test gewartet. "Da schauen wir dann vor allem auf die Bereiche, die uns wichtig sind", erläutert Johannes Schwanz. Drei der Bewerber seien danach zum Probearbeiten eingeladen worden.

Auf die Ausbildung beim Tavob habe ihn die Berufsberaterin an der Erna-und-Kurt-Kretschmann-Oberschule aufmerksam gemacht, sagt Alexander Kranz. "Sie hatte gute Tipps und immer auch Stellenangebote dabei." Dass der Tavob auch Schülerpraktika anbietet, war ihm so nicht bekannt. "Auf der Liste, die wir an der Schule hatten, stand er nicht", blickt er zurück.

"Uns freut es, dass er sich für die Region entschieden hat", sagt Bad Freienwaldes Bürgermeister Ralf Lehmann (CDU) als Verbandsvorsteher. "Uns ist die Ortskenntnis im Altkreis wichtig", ergänzt Johannes Schwanz. "Alles andere, was sie für ihren Beruf brauchen, können die jungen Leute dann bei uns lernen. Sie durchlaufen alle Bereiche, fangen beim Trinkwasser an und enden beim Schmutzwasser." Wobei die Theorie allerdings in Schwedt, Fürstenwalde und Frankfurt vermittelt werde. Nach Abschluss der Ausbildung bestehe zudem die Möglichkeit zur Meisterqualifikation oder eines Studiums.