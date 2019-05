Schriftrollen und Prachtbibeln

Gabriele Rataj

Buckow (MOZ) Eine russische Kochbibel im Miniformat und Prachtbände, die keiner schnell mal unterm Arm wegtragen kann. Altes und Neues Testament auf einem Nanochip, als Hieroglyphen, auf Tafeln eingeritzt oder Pergament gebracht.

Mit der großen Erlebnisausstellung "Qumran, Gutenberg, Luther und die Bibel. Von der Keilschrift zur Nanobibel" macht die – laut Ankündigung – größte mobile Bibelausstellung Europas im beschaulichen Buckow Sta­tion. Am Sonnabend, 16.30 Uhr, wird die aus mehr als 100 Exponaten, Schautafeln, Rollups und Filmen bestehende Präsentation von großem Schauwert und seltener Größenordnung eröffnet.

Von dem Qumran- und Bibel­experten, der die umfangreiche Präsentation aus seiner eigenen Materialsammlung heraus entwickelt hat: dem Wissenschafts-publizisten Alexander Schick. "Er übernimmt als Ausstellungsleiter auch die erste Führung und 19.30 Uhr hält er den Multimedia-Vortrag zur Entdeckung der ältesten Bibel der Welt", kündigt Inge Clausonet, Pfarrerin der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Bu­ckow-Müncheberg, an.

Sie hatte dafür geworben, die Schau, die sie schon in kleinerer Ausführung gesehen hatte, ins Buckower Seminarhaus an der Neuen Promenade zu holen. Im christlichen Liedermacher Jörg Swoboda, der Alexander Schick bei einer seiner speziellen Studienreisen begleitet hat, fand sie einen Mitstreiter sowie engagierte Helfer im Müncheberger Willkommenskreis.

Denn ohne Diskussion in der Gemeinde war ein so groß angelegtes gebührenpflichtiges Vorhaben nicht durchzusetzen und wäre auch nicht allein zu stemmen. Es sei aber wichtig, sagt Inge Clausonet, damit in so schwierigen Zeiten ein Zeichen zu setzen. Gebe doch gerade die Bibel über die Jahrhunderte hinweg eine grundlegende Werte­orientierung, wie sie gegenwärtig nötiger denn je scheint: nach Respekt, Achtung, Toleranz, gegenseitiger Hilfe.

Weit mehr noch haben die Akteure vorbereitet, damit die Schau auch Schülern und Kindern neue Erfahrungen bringt. "Es gibt Bibelausstellungs-Rallye, Zeichenwettbewerb, Schreibstube, Lederwerkstatt", berichtet Inge Clausonet. Draußen warten ein kleines Ausgrabungsfeld, der Bibelgarten und im Untergeschoss eine "Gutenberg-Presse" ...

Bibelausstellung, Sonnabend, 16.30 Uhr, Buckow, Neue Promenade 34