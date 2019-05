Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) In Frankfurt ist am Montag PARTEI-Prominenz zu Gast. Im Rahmen ihrer Europawahlkampftour durch Deutschland besuchen die beiden Spitzenkandidaten der Satirepartei Martin Sonneborn und Nico Semsrott die Stadt. Um 16.30 Uhr wird das Duo zu einer Rede auf dem Marktplatz erwartet. Um 16.45 Uhr startet dann ein "Trauermarsch" über die Scharrnstraße, zur Oderbrücke bis zum Wikipedia-Denkmal am Plac Frankfurcki in Slubice. Dort wollen Sonneborn und Semsrott einen Trauerkranz niederlegen. Aus Protest gegen die "Beerdigung des Internets", wie die PARTEI in Bezug auf die vom EU-Parlament beschlossene, umstrittene Urheberrechtsreform erklärt. Anschließend geht es auf Stadtrundfahrt. Ab 19 Uhr soll dann am Elyx am Bahnhof gefeiert werden.

Der Kreisverband der PARTEI versteht den Besuch der Spitzenkandidaten auch als Würdigung der eigenen Arbeit. Inzwischen hat der Frankfurter Ableger der Satirepartei gut 50 Mitglieder. Und auf Facebook mehr als 3500 Fans. Auch der einzige Frankfurter Kandidat zur Europawahl gehört zur PARTEI: Tobias Dittrich steht auf Listenplatz 16.