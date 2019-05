Das Flussbett Maß genommen

Anke Beißer

Hangelsberg (MOZ) Etwa alle sieben Jahre wird die Müggelspree zwischen Großer Tränke und ihrer Mündung in den Dämeritzsee Maß genommen. Zurzeit sind zwei Vermessungsingenieure auf den 35 Kilometern unterwegs. Laut dem brandenburgischen Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft liefern sie grundlegendes Zahlenmaterial, um den Unterhaltungsplan für das Gewässer 1. Ordnung zu aktualisieren.

Die Spree ist zwar kein reißender Fluss, aber ihre kontinuierliche Strömung – je nach Wassermenge mal mehr und mal weniger – führt genau wie der Kraut- und Schilfbewuchs über die Jahre zu Veränderungen im Profil. Die Spree wühlt am Boden und an den Uferrändern den Untergrund auf, verschiebt so Sedimente – organische und mineralische Lockermaterialien –, die sich wiederum an Hindernissen wie in Kurven oder an Bodenwellen ablagern. Somit ist das Flussbett ständig in Bewegung und Veränderungen ausgesetzt.

Um letztere zu dokumentieren, wurde das Ilfelder Büro Schröder mit dem Vermessen beauftrgat. Das Zahlenmaterial, das Inhaber Gerd Schröder und sein Mitarbeiter Heiko Morig über Wochen zusammentragen, geht an ein Planungsbüro. Das wiederum vergleicht die ermittelten Profile mit den aus der Vergangenheit. Daraus kann dann abgeleitet werden, wie die Unterhaltung womöglich angepasst werden muss.

Im März haben die beiden Männer mit ihrer Arbeit begonnen. In ihren topografischen Karten sind etwa alle 150 bis 250 Meter die Messstellen im Uferbereich eingetragen, damit der Vergleich jeweils punktgenau vorgenommen werden kann. Mittels GPS-Gerät wird dann der exakte Standort geortet und das Dreibein mit der sogenannten Totalstation platziert.

Von hier aus peilt Heiko Morig einen Prismenstab an, den Gerd Schröder von einem, an einem straffen Seil geführten Kahn aus, mehrfach auf der Sohle abstellt. So lassen sich Hoch- und Tiefpunkte im Flussbett ermitteln. Werden diese zusammengeführt, geben sie ein Abbild des Querschnitts wieder. Bis Ende Mai wird es etwa noch dauern, bis der komplette Abschnitt der Müggelspree zwischen Fürstenwalde West und Erkner Spreeeck dokumentiert ist.

Übrigens war das Duo nicht streng von Ost nach West unterwegs. Mit Rücksicht auf die Röhrichtbrüter mussten die mit Schilf besetzten Messpunkte bereits bis Ende März abgearbeitet sein. "Unsere Schritte hätten Schneisen hinterlassen, die den Nestern die Deckung nimmt und Räubern wie Waschbären und Co. den Weg zu den Brutstätten erleichtert", erläutert Schröder.