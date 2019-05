Tierschutzverein lädt in die Katzenstation

Uwe Spranger

Rüdersdorf (MOZ) Frühlingsfest wird am 18. Mai in der Katzenstation in Rüdersdorf gefeiert. Gäste können ab 13 Uhr mit den Vierbeinern in Kontakt kommen, es gibt Kaffee, Kuchen und eine Tombola, kündigten die Gastgeber vom Tierschutzverein Strausberg, Rüdersdorf und Umgebung an. Sie hoffen auf viele Besucher auf dem früheren Bauhofgelände an der Woltersdorfer Straße 50. Die Katzen würden sich über Futterspenden freuen, hieß es. Wegen Futterunverträglichkeiten wird um Nassfutter gebeten. Der Verein hofft zudem auf Geld- und Sachspenden für seine Arbeit.