Vogelsänger im Rampenlicht

2019 im Kleinschmidt

Ein Puhdy kommt am Sonntag in einer Woche ins Café Kleinschmidt in der Eisenbahnstraße. Ab 20 Uhr wird am 18. Mai zu Musik und Talk mit Peter Meyer eingeladen. Karten gibt es für 20 Euro in der Bar, die ab 16 Uhr öffnet. Er ist das P im Bandnamen und war schon 1965 Mitbegründer der Ur-Puhdys, bevor die erfolgreichste Rockband der DDR-Musikgeschichte sich 1969 durch den damals neuen Sänger, Dieter "Maschine" Birr, so formierte, wie sie bis zu ihrer Auflösung vor drei Jahren bei über 3000 Konzerten vor etwa zehn Millionen Konzertbesuchern spielte und bis zum Schluss erfolgreiche Alben veröffentlichte.

Am 17. November folgt auf den Puhdy ein Prinz. Sebastian Krumbiegel besucht das Kleinschmidt mit seinem Soloprogramm "Ein Mann, sein Klavier und ihr". Karten gibt es ebenfalls für 20 Euro in der Bar. Mit seiner Band Die Prinzen hat Krumbiegel 16 Alben und doppelt so viele Hit-Singles veröffentlicht. Im September geben sie ein Konzert in der Eberswalder Maria-Magdalenen-Kirche. Das allerdings ist seit Dezember ausverkauft. Krumbiegels Album "Solo am Piano" erschien 2011. "Ein Mann, sein Klavier und ihr" kam drei Jahre später heraus.⇥red