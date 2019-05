Staatssekretärin Katrin Lange: "Wir korrigieren jetzt Schritt für Schritt"

René Matschkowiak

Frankfurt (Oder) (freier Autor) Das neue Polizeigesetz in Brandenburg war Thema einer öffentlichen Parteiversammlung am Mittwochabend in der Konzerthalle.

Organisiert hatte sie der Ortsverein Nord der Frankfurter SPD, für die das Thema innere Sicherheit ein Schwerpunkt im Kommunalwahlprogramm ist. Auch Nicht-Parteimitglieder waren eingeladen, mitzudiskutieren.

"Maß und Mitte wurden gehalten", befand die stellvertretende SPD-Vorsitzende und Innenstaatssekretärin Katrin Lange, die das umstrittene Gesetz vorstellte. Man sei nicht dem bayrischen Vorbild gefolgt, auch wenn das einige den Initiatoren vorwerfen würden. Zugleich seien aber auch neue Herausforderungen unter anderem im Bereich der Zuwanderung oder der islamistischen Bedrohung mit bedacht worden.

Wolfgang Mücke, selbst langjähriger Kriminalpolizist und FDP-Stadtverordneter, fragte, ob man denn überhaupt mit einfachen Polizisten gesprochen habe. "Die Motivation bei einigen Kollegen ist mehr als unten", befand er. Außerdem könne es nicht sein, das Frankfurt nur mit einem Polizeirevier ausgestattet sei. Mehr Polizisten in der Oderstadt versprach Katrin Lange zwar nicht, gestand aber ein, dass hier in der Vergangenheit Fehler gemacht wurden. "Wir korrigieren jetzt Schritt für Schritt", erklärte die Staatssekretärin, und verwies unter anderem auf die Einführung eines deutschlandweit bisher einmaligen Masterstudienganges Kriminalistik.

Auf die Frage von Wilko Möller – Stadtverordneter der AfD – wie viel mehr die Landesregierung zukünftig für die Sicherheit ausgeben werde, musste Lange passen. Im Haushalt jedoch sei die höchste Summe eingeplant, die jemals dafür in Brandenburg ausgegeben wurde.

Etwas hitziger wurde es, als Zuschauer zu ergründen versuchten, wer für die schlechte Situation bei der Polizei verantwortlich sei. Die SPD war es für die einen, nicht nur die SPD für die anderen. "Ein härteres Gesetz ist nicht unbedingt ein besseres Gesetz", meinte Jens Dörschmann, ebenfalls FDP. Schließlich wolle der Frankfurter nicht ständig, auch anlasslos von Kameras überwacht werden.

Gelobt wurde die Zusammenarbeit mit der polnischen Polizei. Keine politische Lösung fand sich indes für Richter, die nach Meinung einiger in der Debatte, festgesetzte Straftäter zu milde bestrafen. "Wir sind natürlich im Austausch mit dem Justizministerium, aber Richter sind frei in ihrer Entscheidung", betonte die Staatssekretärin.