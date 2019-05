Frau päppelt hilflose Reiher auf

Joachim Eggers

Erkner (MOZ) Für Doreen Tomsche aus Neu Zittau war es eine unerwartete, aber anrührende Begegnung. Sie hatte bei ihrem Schwiegervater in Erkner zu tun, als sie den Graureiher auf der Straße sah.

Nicht umsonst ist es die Straße Am Reiherhorst. Dort war das Jungtier augenscheinlich aus dem Horst gefallen. "Es saß in einer Pfütze auf der Straße", erzählte sie der MOZ. Doreen Tomsche versuchte, Tierärzte anzurufen. Als sie eine Veterinärin erreichte, habe die ihr geraten, das Tier dort zu belassen. "Aber meine Beobachtungen haben mir gesagt, dass das falsch ist", erinnert sich die Neu Zittauerin. Sie war sich sicher: Ohne ihre Hilfe würde der Reiher nicht überleben. Sie nahm das Tier mit in ihre Wohnung.

Am Abend desselben Tags Ende April fuhr sie noch einmal nach Erkner, wo ihr drei Männer begegneten, die einen ebenfalls lädierten jungen Graureiher "im Schlepptau hatten", erzählte die Neu Zittauerin. Also nahm sie auch den zweiten Vogel zu sich nach Hause und päppelte die beiden eine Woche lang auf.

In guter Verfassung

Dann, so berichtet es Doreen Tomsche, suchte sie eigentlich jemanden, der die Vögel beringt, damit sie nach einer Auswilderung wiedererkennbar sind. Dabei kam sie mit der Naturschutzstation Woblitz bei Himmelpfort in Kontakt – und hat die Tiere vorigen Sonntag dorthin gebracht. Die beiden Graureiher waren da schon wieder in ganz guter Verfassung, schätzt Doreen Tomsche ein, wogen 1150 und 900 Gramm. In Himmelpfort sollen sie ausgewildert werden.