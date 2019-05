Kita Kinderarche feiert zwei Jubiläen

Eva-Martina Weyer

Schwedt Die evangelische Kita Kinderarche begeht ihr 30-jähriges Bestehen mit einer ganzen Festwoche. Sie beginnt am 12. Mai mit einem Gottesdienst in der Kirche. An jedem Tag der nächsten Woche erleben die Kinder kleine Höhepunkte, wie Ponyreiten und Besuch der Feuerwehr.

In den vergangenen 30 Jahren haben das Fachpersonal der Kita und die evangelische Gemeinde einen Spiel- und Lernort für Mädchen und Jungen geschaffen. Die Einrichtung hat ihren Ursprung im "Kindergarten 25" im Stadtteil Kastanienallee und wurde am 6. Februar 1989 eröffnet. Leiterin Theres van den Brandt und ihr Team mussten in dem dreistöckigen Neubau zunächst viel Baudreck entfernen. Im Wendejahr eröffnete die Kita mit 60 Kindern. Anmeldungen gab es schon für 120 Kinder, 200 Plätze waren vorhanden.

Seit dem 1. April 1994 ist nicht mehr die Stadt Träger des Hauses, sondern die evangelische Kirchgemeinde St. Katharinen. "Das war eine Veränderung, die zunächst von vielen Vorurteilen begleitet wurde. Aber letztendlich überzeugt unsere pädagogische Arbeit", sagt die heutige Leiterin Kathrin Habermann. Zehn Jahre nach der Trägerschaftsübernahme erhielt der Kindergarten seinen jetzigen Namen "Kinderarche St. Katharinen." Da das Gebäude nicht mehr den aktuellen Sicherheitsbestimmungen entsprach, wurde ein Neubau notwendig.

Am 30. Mai 2012 erfolgte der erste Spatenstich für eine neue Kindertagesstätte "Kinderarche", am 4. August 2013 wurde Einweihung gefeiert. 30 Jahre sind seit der Gründung des "Kindergartens 25" vergangen. Außerdem jährte sich am 1. April die Übernahme der Einrichtung in die Trägerschaft der Kirchgemeinde zum 25. Mal. Kathrin Habermann erinnert an beide Jubiläen: "Wer sich unserer Kita verbunden fühlt oder neugierig ist, ist zum Festgottesdienst am 18. Mai um 10 Uhr in die Arche in der Neubauerstraße 2 eingeladen."