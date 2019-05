Wie der Vater, so die Tochter

Jens Sorge

Hoppegarten International geht es an beiden Wochenendtagen je ab 14 Uhr auf der Rennbahn Hoppegarten zu. Zum ersten Doppelrenntag der Saison reisen Gäste aus mehreren europäischen Ländern an. Im Blickpunkt des fast schon traditionellen Irish Racedays mit dem hochdotierten Comer Group 48. Oleander-Rennen steht die wichtigste deutsche Steherprüfung über 3200 Meter an. Unter den Zuschauern werden die Hoppegartener Tony Ruckhaber und seine Tochter Marie sein, für die der Rennsport Herzensangelegenheit ist.

Das kommt nicht von ungefähr, denn Tony Ruckhaber war einst Jockey. "Ich habe im Rennsattel alles erlebt, was in diesem Beruf Spaß macht", lässt der 53-Jährige durchblicken und wird deutlicher: "Ob Flach- oder Hindernisrennen, beides war schön und spannend und überhaupt, mein absoluter Traumberuf. Es ging für mich gleich furios los, in den ersten vier Rennen drei Siege."

Ruckhaber stammt aus der Nähe von Leipzig. "Mein Opa hat mich mit zehn Jahren zur Rennbahn im Scheibenholz mitgenommen. Die unglaubliche Atmosphäre, die tollen Pferde und Hindernisrennen mit Könnern wie Wolfgang Thom, ich war unendlich fasziniert." Zunächst als Amateur und in der Freizeit Helfer im Rennstall, wurde die Faszination zum Berufswunsch, Rennreiter zu werden. Und es klappte, von 320 Bewerbern gehörte er zu den 15 Auserwählten. Die Ausbildung erfolgte bei Altmeister Wilhelm Kuschnik in der Hoppegartener Goetheallee. Doch schon immer drückte das hohe Gewicht. Das und die radikal veränderte Situation im Rennsport nach der Wende veranlassten Tony Ruckhaber zu einem Jobwechsel in die kaufmännische Sportbranche.

Der Rennsport hat ihn jedoch bis heute nicht losgelassen. Mit der gleichen Leidenschaft ist Tochter Marie dabei. "Bereits mit fünf Jahren hat sie Autogramme von Jockeys gesammelt", so der stolze Vater. Längst verbringt die 15-jährige Schülerin des Einstein- Gymnasiums jede freie Minute im Rennstall von Trainer Uwe Stech und führt Pferde zu den Rennen. Wie jüngst in Dresden ihren Liebling Dancing Queen. Inzwischen hat sie in Hannover ihr erstes Ponyrennen absolviert.