Premiere der Heldenmacher

Eisenhüttenstadt (MOZ) Wie lautet die Notfallnummer bei Bränden oder medizinischen Notfällen? Zugegeben, das ist einfach: 112.

Aber jetzt wird es schwerer: Wie ist das Verhältnis zwischen Drücken und Beatmen bei der Herzdruckmassage? Na, wissen Sie es? Dann hätten sie einen weiteren Schritt in Richtung "Heldendiplom" gemacht. Knapp 160 Jungen und Mädchen der 3. bis 6. Klassenstufen in der Neuzeller Grundschule am Fasanenwald haben das in dieser Woche erhalten. Sie konnten auch die Verhältnisfrage beantworten: "30:2" stand auf den Prüfungszetteln. Nach 30 Mal drücken, wird zweimal beatmet. Das haben die Kinder im Rahmen des Erste-Hilfe-Projektes "Jeder kann ein Held sein" vom Verein Pépinière aus Frankfurt verinnerlicht und sogar an einer Puppe ausprobiert. Drei Tage lang waren die "Heldenmacher", deren Projekt für den Deutschen Integrationspreis 2019 nominiert ist, in der Neuzeller Schule – eine Premiere, die alle begeisterte.

"Es hat Spaß gemacht", meint Magor aus der dritten Klasse. Einiges habe er bereits gewusst, anderes war neu. Eine Mutter berichtet, dass ihre Tochter sie nach dem ersten Projekttag gleich in die stabile Seitenlage gelegt habe. Die wurde nämlich geübt, genau wie der Druckverband und eben die Herzdruckmassage. Auch Schulleiterin Sylvia Mazur ist ganz angetan von dem Helden-Projekt. Sie wollte die Medizinstudenten, die ganz Brandenburg bereisen, unbedingt nach Neuzelle holen. Weil eine andere Schule kurzfristig absagen musste, klappte es nun schneller als gedacht. Die Eltern wurden mit ins Boot geholt. "Wir haben nach Verbandsmaterialien gefragt, die wir verwenden können", berichtet die Schulleiterin, die zunächst skeptisch war, ob überhaupt etwas zusammenkommen würde. "Was uns dann alles gebracht wurde, das war der Wahnsinn", sagt sie erfreut und vor allem dankbar. Und ja, sie habe dem Verein Pépinière bereits signalisiert, dass er in drei oder vier Jahren gern wieder an die Schule kommen könne, um die nächsten Helden zu küren.

"Teilweise sind wir schon das zweite Mal an mancher Schule", erzählt Alina Schultze-Berndt von den Heldenmachern. In einer Schule sei man pro Monat durchschnittlich. Mehr als 5000 Grundschüler seien seit dem Start im Jahr 2016 landesweit bereits erreicht worden und hätten ein Heldendiplom abgelegt. "Aber es fehlen trotzdem noch viele Schulen", sagt sie und lobt die Neuzeller Schüler: "Sie haben supertoll mitgemacht und sind ganz begeistert." Das ist kurz darauf zu spüren: Als die junge Frau sagt, dass man gleich zur Feuerwehr und zum Rettungswagen gehen werde, ertönt ein lautes "Jaaaa."