Von Termin zu Termin

Viktoria Waldvogel

Frankfurt (Oder) (MOZ) Beim Betreten der Brandenburg-Halle huschen teilweise schick angezogene Schüler zügig an den Ständen vorbei.

Sogar Anzugträger sind zu erkennen. Sie haben es eilig, denn es gilt Termine wahrzunehmen. Jeder Schüler durfte auf der "vocatium"-Berufsmesse bis zu vier Gesprächstermine vereinbaren. Über die Halle verteilt sind die Schüler mit Ausbildern im Gespräch vertieft.

Über 1 000 Jugendliche von knapp 30 Schulen hatten am Mittwoch die Möglichkeit an der vocatium Ausbildungsberufe und Studiengänge kennenzulernen. Rund 60 Aussteller, Unternehmen, Akademien, Fach- und Hochschulen waren vor Ort. Die Veranstalter, das Institut für Talententwicklung (IfT) in Kooperation mit der IHK-Ostbrandenburg, verfolgten dabei ein besonderes Messekonzept: Das vocatium-Team besuchte vorab die Schulklassen, um über die verschiedenen Aussteller zu informieren. Zuhause sollten die Schüler in Ruhe, gemeinsam mit den Eltern, ihre Favoriten auswählen. Auf Basis dieser Wünsche organisierte das IfT feste Gesprächstermine mit den Ausstellern. So konnten sich die Jugendlichen im Vorfeld wichtige Fragen überlegen, oder, falls der Traumberuf schon feststeht, eine Bewerbungsmappe vorbereiten.

"Ich mag es gerne knifflig und herausfordernd. Ich könnte mir vorstellen als Arzthelferin im OP zu arbeiten", erklärt die Neuntklässlerin Lisa-Marie Peetz nach ihren Terminen. Was mit dem Körper bei einer Narkose passiert, findet die 15-Jährige auch sehr interessant – genauso wie die Arbeit in der Apotheke. "Ich kann mich noch nicht so recht entscheiden", sagt Lisa-Marie.

Früh genug Gedanken machen

Dem Ift ist es wichtig, dass sich die Jugendlichen rechtzeitig Gedanken über ihrer Berufsziele machen. Fragen wie "Arbeite ich lieber selbstständig oder möchte ich klare Aufgaben?", "Bin ich lieber unterwegs oder kann ich mir einen Bürojob vorstellen?" seien vorab wichtig. Am Stand des Amtsgerichts Fürstenwalde steht auch die Auszubildende Joelin Mayr als Ansprechperson zur Verfügung. Die 21-Jährige erklärt, dass auch sie sich damals nicht viel unter dem Beruf der Justizfachangstellen vorstellen konnte. Die Messe gebe eine gute Gelegenheit neue Interessen zu entdecken. "Wir hatten heute über zehn angemeldete Gespräche und viele Spontanbesuche an unserem Stand, das freut uns", so Joelin Mayr. Die Projektleiterin Magdalena Baron erklärt, dass jeder Jahrgang stets sehr unterschiedlich sei. Dieses Jahr stand der Beruf des Erziehers auf Platz eins. Auch die Altenpflege und der Beruf als Koch waren oben auf der Beliebtheitsskala.

Das verstärkte Interesse an sozialer Arbeit sei eine schöne Entwicklung, erläuterte die Leiterin. Auch sichtlich zufrieden war Marvin Kluge. Der 15-Jährige berichtet: "Ich hatte heute Gespräche bei der PCK-Raffinerie und der Bundeswehr." Ihm sei viel über Studium und Ausbildung im Informatik-Bereich erklärt worden. "Ich habe ein gutes Gefühl, in welche Richtung ich nun gehe."