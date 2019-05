Tierfreunde gebieten der Population wilder Katzen Einhalt

Friedhelm Brennecke

Oranienburg (MOZ) Sie wollten etwas für den Tierschutz tun und ganz praktisch handeln, damals vor allem der wilden Vermehrung der sogenannten "Russenkatzen" Einhalt gebieten – die Oranienburger Tierfreunde. Vor 20 Jahren gründeten 13 Personen den Verein in den Praxisräumen von Dr. Rolf Buber. Erste Vorsitzende war die Rechtsanwältin Carmen Schab, ihr Stellvertreter Dirk Blettermann, der ein Jahr später für insgesamt 16 Jahre den Vorsitz innehatte.

Seit drei Jahren steht Angelika Bartsch aus Leegebruch an der Spitze des Vereins. Dirk Blettermann ist erneut Stellvertreter.

Um die Katzen-Population in den Griff zu bekommen, wurden an verschiedenen Orten in der Stadt Futterstellen eingerichtet. Mit Lebendfallen fingen die Tierfreunde die Katzen ein und ließen sie medizinisch versorgen und kastrieren oder sterilisieren. Im Laufe der Zeit hatte sich die Zahl der freilebenden Katzen deutlich reduziert. Die Stadt habe den Verein bald finanziell unterstützt, damit dieser der wilden Vermehrung der Katzen weiter entschlossen entgegentreten konnte, sagt Blettermann. Viele Katzen seien auch in liebevolle Hände weiter vermittelt worden.

Dem Verein der Oranienburger Tierfreunde gehören inzwischen mehr als 100 Mitglieder an. ",Klein, aber fein’, lautet unsere Devise", sagt Dirk Blettermann. Der Verein lehne aggressive Werbung ab. "Wir sind solide aufgestellt, zweckfremde Finanzen gibt es bei uns nicht. Unsere Kassenbestände sind jederzeit überprüfbar. Auch die Spendengelder, auf die wir angewiesen sind, werden für einen nachhaltigen Tierschutz eingesetzt", versichert Blettermann.b