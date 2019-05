Schulneubau wird vorgestellt

Uwe Spranger

Rüdersdorf (MOZ) Mit besonderen Angeboten beteiligt sich Rüdersdorf am Tag der Städtebauförderung an diesem Wochenende. "Wir wollen Bewohnern und Interessierten den Neubau der Grund- und Oberschule näher bringen", kündigt Uwe Schieferdecker von der Brandenburgischen Stadterneuerungsgesellschaft (BSG) an, die die Gemeinde betreut. Schließlich würden am Bildungsstandort Brückenstraße allein aus Städtebauförderungsmitteln fast fünf Millionen Euro von Bund, Land, Kommune bereitgestellt, macht er deutlich. Neben der Schule samt Hofgestaltung betreffe die Entwicklung des Bildungsstandorts auch die Kita und den Hort Rappelkiste einschließlich der Außenanlagen. Überdies investiert der Landkreis in Sporthalle und Erweiterung für das Heinitz-Gymnasium.

Nach der Eröffnung durch Schulleiter Dirk Treßin und Bürgermeister André Schaller um 12 Uhr haben Gäste bis etwa 15 Uhr Gelegenheit, die Wirkungen der Städtebauförderung zu erleben. Für 12.30 und 14 Uhr kündigt Schieferdecker Rundgänge mit einem Vertreter des Planungsbüros Sander.Hofrichter Architekten an, das den Schulerweiterungsbau entworfen hatte. Vorgestellt werden unter anderem die Fachkabinette und die neun mal 25 Meter große und in der Höhe über zwei Etagen reichende Aula. Sie erlebte zum diesjährige Neujahrsempfang der Gemeinde im Januar ihre Feuertaufe als Veranstaltungsstätte. Für die Eltern- und Großelterngenerationen dürften auch die neuen multimedialen Schultafeln von Interesse sein, vermutet Schieferdecker.

Um 13 Uhr wird es ein Kulturprogramm mit dem Schulchor geben, der durch Kinder aus dem Pelle Camp verstärkt wird. Zur Beköstigung würden Kuchen, Suppe und Getränken angeboten.

Die Entwicklung des Bildungsstandorts im Wohngebiet Brückenstraße gilt als Schlüsselmaßnahme zum Ausbau der sozialen Infrastruktur der Gemeinde und ist Bestandteil des Integrierten Entwicklungskonzepts Brückenstraße/Friedrich-Engels-Ring im Programm Soziale Stadt. Über dieses wurde die Gestaltung der Außenanlagen der Schule geplant. Die Schüler waren vorab in die Neugestaltung eingebunden. Im Herbst 2017 war der erste Teil des Schulhofes eröffnet worden, seit Herbst 2018 können die jüngeren Klassen den Erweiterungsbau nutzen. In diesem Jahr soll der zweite Bauabschnitt des Schulhofs fertig werden.