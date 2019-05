Bald wird gebouldert

Marco Marschall

Eberswalde (MOZ) Die große Glasfensterfront oben über dem Seiteneingang, ist die sichtbarste Veränderung an der alten Industriehalle und späteren Diskothek im Rofinpark.

Es gibt nun jede Menge Licht im einst dunklen zweietagigen Raum. Das Gestell mit dem Schriftzug Awerk, dem Namen des früheren Tanztempels, ist vom Dach montiert, die Disko Geschichte. "Hat sich ganz schön was verändert, oder", sagt Sven Unger, der das Gebäude zusammen mit seinem Geschäftspartner York Krüger in eine Boulderhalle verwandelt. "Bloc 48" soll sie heißen – benannt nach der Nummer, die die Halle schon zu Werkszeiten trug – und in weniger als 50 Tagen eröffnen. Darauf jedenfalls weist die gleichnamige Internetseite der künftigen Freizeitsportattraktion in Eberswalde hin, über die die MOZ zuletzt im August berichtet hatte.

Zwei Wochen Verzug

Der 15. Juni war für die Eröffnung mal angepeilt. Zwei Wochen Verzug gebe es nun. Das sieht Sven Unger gelassen. "Wenn es später wird, wird es nicht an uns liegen", sagt er, der vieles in Eigenregie stemmt. Für Unger scheint festzustehen, dass die Leute im Rofinpark schon im Juli die "Wände hochgehen" werden. Und zwar genau 43 Wände. In diesen Tagen werden sie eingebaut. 2000 Quadratmeter Kletterfläche, auf 690 Quadratmeter erstreckt sich die spätere Mattenfläche, die etwaige Stürze der Freizeitsportler abfängt.

Die Matten allerdings sind nicht das Einzige, was noch fehlt. Unger gibt einen Einblick in die künftigen Sanitär- und Umkleideräume, in denen bis jetzt noch kein Duschkopf oder Waschbecken zu sehen ist. Kaum vorstellbar, dass der Betrieb zwei Monate später laufen könnte. Trotzdem ist vom Endspurt die Rede. Das Entkernen der Halle sei aufwändig gewesen, berichtet Unger, auch die Deckenreinigung und die Neuverlegung der Elektrik. An moderner Technik wurde nicht gespart. Intelligente Lampen sollen später nur den Bereich ausleuchten, der tatsächlich genutzt wird. Statt Heizkörpern sorgt die bereits fertige Dunkelstrahlungsheizung in der Halle dafür, dass die Boulderer nicht frieren. Wie Unger erklärt, die viel effektivere Heizung für einen derartigen Raum. Eine halbe Million Euro beträgt die Investitionssumme in die Halle. Fördermittel gibt es von der Investitionsbank des Landes. Das Geld soll sich lohnen und 50 000 Besuche pro Jahr bringen. Sven Unger rechnet vor allem mit Stammkunden, die über eine Clubmitgliedschaft regelmäßig zum Klettern kommen. Die Muskeln anspannen werden sie in einem hellen türkis-weißen Ambiente – wie eine Computergrafik und das Logo von "Bloc 48" zeigen. Für Wettkämpfe entsteht im oberen Bereich der Halle eine 4,20 Meter hohe Kletterwand. Entspannen lässt es sich im hauseigenen Café, für das Besucher dieser Tage ebenfalls noch etwas Fantasie brauchen.

Shakespeare gibt es trotzdem

"Wollen wir noch kurz über Shakespeare reden?", fragt Sven Unger nach der Baustellenführung dann noch. Als Betreiber des Kletterwalds Schorfheide in Groß Schönebeck hat er zusammen mit dem Schauspieler Thomas Bading vor drei Jahren die Theaterveranstaltung "Shakespeare im Kletterwald" ins Leben gerufen. Die wird es trotz neuer Boulderhalle geben. Nach "Ein Sommernachtstraum" und "Romeo und Julia" heißt das Stück in diesem Jahr "Was ihr wollt". An zwei Wochenenden Ende August finden die Aufführungen statt. Karten werden nur über die Kletterwaldhomepage vertrieben. Die ersten hundert Tickets, meint Unger, seien schon verkauft.