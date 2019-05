Frankfurt und Słubice machen blau

Art Garage Bei "Streetart in der Doppelstadt" sprayten am Europatag Musikschüler aus Slubice in der Art Garage mit Schablonen individuelle Motive. © Foto: Jan-Henrik Hnida

Słubicer Schüler gestalteten im Packhof einen eigenen Comic (oben l.), in der "Art Garage" in Słubice wurde gesprayt (r.) und 70 Teilnehmer des IB radelten mit blauen Klapprädern vom Collegium Polonicum über die Oderbrücke zum IB, darunter auch Sozialdezernent Jens-Marcel Ullrich. © Foto: René Matschkowiak

Lisa Mahlke, Jan-Henrik Hnida und René Matschkowiak

Frankfurt (Oder) (MOZ) Blau ist die Farbe des Tages am Donnerstag. Zum Europatag hängen überall in Frankfurt und ihrer polnischen Zwillingsstadt Europafahnen: gelbe Sterne auf blauem Grund.

Grün ist hingegen die Tafel, von der die Zweitklässler ablesen und zusammen mit Małgorzata Picz, Sylvia Tazberik und Mark Nowakowski ein Gedicht aus dem polnichen Buch "Die Akademie des Meisters Klecks" üben. "Dzik jest dziki" – das Wildschwein ist wild – sagen sie im Chor. Der Verein für interkulturelle Begegnungen Falkensee ist zum Europatag in der Grundschule Mitte. Es ist bereits der fünfte Besuch des Vereins. Heute lernen die Kinder Body Percussion, Musik mit dem Körper machen. Dabei spielen sie Teile des Buchs, das in Polen ein alter Klassiker für Kinder ist, nach. Auch Polnischlehrerin Renata Borngräber ist mit Pan Kleks aufgewachsen.

Der denkt sich zum Beispiel Seifenblasen aus Leim aus, an denen Fliegen kleben bleiben. Oder eine Fabrik, in der Löcher hergestellt werden. All das zeigen die Kinder in kurzen Theatersequenzen. Das Bildungsministerium, die Polnische Botschaft und das Polnische Institut Berlin finanzieren das deutsch-polnische Projekt mit, bei dem 60 Schulen in ganz Brandenburg besucht werden. Nicht nur am Europatag.

Radeln für Europa

Dieser beginnt am Donnerstag mit etwas Regen. Doch pünktlich vor dem morgendlichen Start der Fahrradtour hört er auf. Mit 70 blauen Klapprädern fahren die Mitarbeiter des Internationaler Bundes (IB) sowie die Teilnehmer von IB-Maßnahmen und -Ausbildungen über die Oderbrücke zum Collegium Polonicum. Sie holen Sozialdezernent Jens Marcel Ulrich von der feierlichen Eröffnungsveranstaltung ab, um zurück zum IB in Süd zu radeln. Die Räder stammen vom IB. Angeschafft wurden sie zum 70. Geburtstag der sozialen Institution und können für Radtouren ausgeliehen werden. Der Europatag passt dafür perfekt, denn den Teilnehmern sollen europäische Werte vermittelt werden. Im IB sind zudem viele Menschen aus Polen aktiv.

Der Europatag findet auch im Packhof statt. Einen lebendigen Comic gestalteten die Schüler der Grundschule Nr. 3 aus Słubice. Mit einem 3D-Comicrahmen und Sprechblasen spielen sie die Geschichte der letzten Wandertaube Martha nach. Die Vogelart starb 1914 aus. "Ihre letzten Jahre verbrachte Martha im Zoo", erklärt Museumspädagogin Jette Panzer. Die Kinder lassen die Taube im Comic weiter leben. "Czesc Grazynka. Jak tam zycie?" steht auf der linken Sprechblase (s. Foto) – zu Deutsch: "Hallo Grazynka. Wie geht’s?" Das fragt die Wandertaube ihre Freundin Grazynka. Fünftklässler Stasin Szewielinski hat Spaß. "Ich male gerne."

Kunst und Kulinarisches

Fleißig gesprayt wird in der "Art Garage" in Słubice. Im Kunsthaus basteln am Vormittag Musikschüler Schablonen in Form der europäischen Sterne und sprühten dann mit Sprayfarbe bunte Motive auf Leinwände.

Das Orga-Team des Festivals Unithea, das vom 27. bis 30. Juni zum 22. Mal stattfindet, lädt am Europatag zum Picknick ins Gräfin-Dönhoff-Gebäude. Untermalt von Friedensmusik der Beatles, John Lennon und Zaz überlegen sich die Teilnehmer beim Picknicken Antworten auf die Fragen: Was ist für mich die Europäische Union? Wovor habe ich Angst? Mit welchen europäischen Werten identifiziere ich mich? Die Ergebnisse werden bei Unithea ausgehängt.