Kreuzung unter Beobachtung

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Die Schwedter Verkehrsunfallkommission hat zwei Kreuzungen unter genauere Beobachtung gestellt. Die Kreuzung Lindenallee/Bahnhofstraße ist als Dauer-Unfallschwerpunkt bereits bekannt. Auch im vorigen Jahr ereigneten sich dort wieder sechs Unfälle. Gehen die Unfälle nicht zurück, erwägt die Stadt, auch in diesem Abschnitt der Lindenallee den Durchgangsverkehr auf jeweils eine Spur zu reduzieren und eine separate Linksabbiegespur einzurichten.

Die zweite Kreuzung, die die Vertreter von Landesbetrieb Straßenwesen, Polizei und Stadt genauer unter die Lupe nehmen wollen, ist die Einfahrt in die Brückenstraße. "Der Verkehr zur und von der Grenze hat deutlich zugenommen. Wir beobachten die Stelle seit 2018. Sie steht kurz davor, ebenfalls ein Unfallschwerpunkt zu werden", erklärt Jens Treuheit, Leiter der Verkehrsbehörde im Rathaus. In diesem Fall empfiehlt die Kommission eine Ampelregelung.

Im ersten Fall gibt es bereits einen Lösungsvorschlag. "Die Einengung des Durchgangsverkehrs auf eine Fahrspur ist ein großer Eingriff und auch diese Änderung kann wieder zur Unfallquelle werden, wie wir es bei der Kreuzung Lindenallee/ Karl-Marx-Straße erlebt haben. Deshalb haben wir zwar die neue Verkehrsregelung bereits vorbereitet, aber noch nicht entschieden. Wir wollen die Entwicklung noch eine Zeit lang beobachten, ob diese Regelung wirklich notwendig ist", erklärte Ordnungsamtsleiterin Heike Voigt.

Geklärt ist inzwischen, dass die Lösung mit einer separaten Linksabbiegespur möglich wäre. Der Landesbetrieb Straßenwesen hat dafür eine Machbarkeitsstudie anfertigen lassen, die ergeben hat, dass keine Gründe dagegen sprechen, etwa ein zu langer Rückstau oder ein zu geringer Verkehrsdurchfluss. Lediglich die Schaltung der Grünen Welle müsste daraufhin angepasst werden.

Dass die Linksabbiegespur jedoch keine Garantie für weniger Unfälle ist, bewies sich 2018 erneut an der Karl-Marx-Straße. Dort stieg die Zahl der Unfälle von 7 im Vorjahr auf 10. Die Zahl der Unfälle, die davon mit Personschäden waren, stieg sogar von eins auf vier. Grundsätzlich vereinfacht die Spurlösung das Linksabbiegen, da nicht mehr zwei, sondern nur noch eine Spur im Gegenverkehr beachtet werden muss. Doch die Reglementierung verleitete in der Vergangenheit immer wieder Autofahrer dazu, regelwidrig die Lindenallee zu queren, was auch zu Unfällen führte.