Gefahr auf Waldwegen durch Biber

Oliver Schwers

Angermünde (MOZ) Wir machen dicht", droht Udo Schellner entnervt. Der Chef eines Forstbetriebs steht vor einer umgestürzten Buche. Sie liegt quer über einem Wanderweg in einem Waldstück am Plunzsee hinter Schmargendorf. Ein Stück weiter der nächste Baum. Einfach umgefallen.

"Wir können die Verkehrssicherheit nicht mehr gewährleisten", sagt Schellner und meint mit "wir" die Waldeigentümer. Die Stämme sind nicht etwa morsch oder alt oder vom Sturm umgerissen. Nein, sie sind ein Opfer scharfer Nagezähne. Direkt am Ufer des Sees hat der Biber fast alle Bäume angeknabbert. Rinde fehlt. Der Baum stirbt unweigerlich. Tote Riesen ragen in den Himmel. Buchen, Eichen, Kiefern, Eschen, egal ob alt oder jung, nichts bleibt verschont. Irgendwann kippen sie um.

Dicke Stämme angespitzt

Ein angefressener Baum dürfe nicht gefällt werden. Er gehöre dem Biber, erklärt Udo Schellner die Vorgaben der Waldwirtschaft. "Dicke Stämme sind fingerstark angespitzt. Wenn die auf den Weg fallen und ahnungslose Wanderer verletzen, sind wir dran. Und wir dürfen nicht mal was tun."

Schon seit Jahren weist Udo Schellner auf das Problem hin, das sich quer durch die Uckermark zieht. Seit der Biber den Landkreis erobert hat, räumt er die Seeufer gnadenlos ab. Was ins Wasser fällt, bleibt einfach liegen. Was auf dem Wanderweg landet, räumt irgendwann irgendjemand weg. Oder auch nicht. Die Rechtslage sei völlig unklar und unbefriedigend, ärgert sich Waldeigentümerin Ulrike Sperb. Schließlich handele es sich nicht um einen einfachen Waldweg, sondern um einen ausgewiesenen Wanderweg, der sogar im Internet und vom Tourismus beworben wird. Am Kleinen und Großen Plunz sind sechs Besitzer betroffen. Am liebsten würden sie den Weg sperren.

Ausgewiesen hat ihn die Stadt Angermünde. Das funktioniert im Gemeinwohlinteresse, auch wenn ihr der Grund und Boden nicht gehört. Die Verwaltung kennt das Problem unklarer Zuständigkeiten.

Auch im Rathaus kämen andauernd Anrufe an, wenn Bäume über Zufahrtsstraßen im Wald und auf Wanderwegen liegen. Doch wegnehmen darf die Stadt das Holz nur nach Absprache, weil es ihr nicht gehört. Verzwickte Lage. Bei einem Vor-Ort-Termin verteilen zwei Mitarbeiter ein BGH-Gerichtsurteil an die verärgerten Waldeigentümer und Forstleute. Grundsatz: Das Betreten des Waldes geschieht auf eigene Gefahr. Waldbesitzer würden daher nicht für naturtypische Gefahren haften, auch wenn es sich um stark frequentierte Wege handelt.

Es droht ein Flächenverlust

Es gibt aber auch Grauzonen. Findet eine Sportveranstaltung auf Waldwegen statt, sieht die Sache schon anders aus. "Es bleibt einfach unbefriedigend", sagt Ulrike Sperb. Von einer Sperrung des Weges wollen die Eigentümer vorerst absehen. "Wir raten dringend davon ab, die Wanderwege an Seen zu benutzen."

Doch da kommt noch ein weiteres Problem auf die Forstleute zu. Der Schaden, den die Biber anrichten, wird immer größer. Durch das massenhafte Abnagen von uralten Bäumen – manche stehen schon 200 Jahre – verliert die Uckermark Wald und Natur. Gerade an Seen.

Allein im 7000 Hektar großen Areal, das Udo Schellner für verschiedenste Eigentümer bewirtschaftet, sind 27 Seen. Alle mit Bibern besetzt. Er schätzt den Flächenverlust jetzt schon auf mindestens zehn Hek-tar. "Das Schlimme ist, dass der Biber nicht dezimiert werden darf", sagt Schellner. "Was sich hier abspielt, ist eine ökologische Katastrophe, weil gerade die Randstreifen an Seen verschwinden, es weniger Verschattung gegen Verdunstung gibt und der Biber dann auch noch weiter in den Wald hineinzieht."