Lidl plant Marktneubau im Talsand

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Lidl will einen deutlich größeren Einkaufsmarkt bauen. Das ehemalige Einkaufs- und Geschäftszentrum Rosa-Luxemburg-Straße 42d, der erste Neubau eines solchen Centers nach der Wende in Schwedt, soll dafür abgerissen werden.

Erst Aldi dann Penny betrieben dort einen Supermarkt mit zirka 800 Quadratmeter Verkaufsfläche. Die ist der Lidl-Kette, die selbst 1996 einen Supermarkt auf der anderen Straßenseite, an der Bäckerstrasse, mit 1100 Quadratmeter eröffnet hatte, heute zu klein. 1400 Quadratmeter soll der neue Einkaufsmarkt groß werden. Das geht aus dem Bebauungsplan vor, den Lidl bei der Stadt eingereicht hat. Billigen die Stadtverordneten dieses Vorhaben, werden die Neubaupläne demnächst zur Bürgerbeteiligung öffentlich ausgelegt. Davon ist auszugehen, da die Stadtverordneten das Grundstück für Vergrößerung und 170 Parkplätze bereits an Lidl verkauft haben.

Lidl geht nach eigenen Angaben derzeit davon aus, dass der Markt 2021/2022 gebaut wird. Es dauert so lange, weil vorher noch drei verbliebene Mieter ausziehen und der Komplex abgerissen werden muss.

Die Evangelische Christengemeinde will nach dem Sommer ins Mehrgenerationenhaus umziehen, die Physiotherapie Mandy Otto zum Jahreswechsel in den eigenen Neubau und die Ergotherapie Simone Mandel plant den Umzug in die alte Praxis von Dr. Seeger im Rohtabakweg beim Norma-Markt.