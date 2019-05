Klimamanager mit Baupatent gesucht

Hans Still

Wandlitz (MOZ) Mit der Forderung nach einer schnellen Besetzung der Position eines Klimamanagers in der Wandlitzer Verwaltung lenkt die Gemeindevertreterin Monika Braune (EBWP) die Aufmerksamkeit auf eine Personalie, die der Öffentlichkeit bislang verborgen blieb. Seit April gehört nämlich der bisherige Klimamanager Daniel Ramirez nicht mehr zur Wandlitzer Verwaltung. Wie die Debatte im Hauptausschuss zeigt, habe Ramirez gekündigt, da seine auf zwei Jahre befristete Stelle zwar kurzfristig verlängert, aber nicht grundsätzlich entfristet wurde. Ramirez habe nun eine andere Stelle angenommen und wollte sich nicht auf weitere Unwägbarkeiten einlassen. "Diese Stelle ist ja auch im aktuellen Stellenplan nicht mehr vorhanden", stellte Monika Braune im Hauptausschuss kritisch fest. Weil die Verwaltung mit der Arbeit des Klimamanagers sehr zufrieden gewesen sei, wurde im Oktober 2018 im nichtöffentlichen Teil des Hauptausschusses die Verlängerung der Befristung besprochen. "Eigentlich hätte dann der Antrag auf eine zusätzliche Stelle folgen sollen, um Herrn Ramirez in der Verwaltung zu halten. Aber der wurde nicht gestellt", bestätigte Monika Braune am Donnerstag.

Gelobt wurden im jüngsten Hauptausschuss die Verdienste des Klimamanagers in Sachen Gebäudemanagement. Auch wurden wichtige LED-Projekte umgesetzt, um den Stromverbrauch von Straßenlaternen zu reduzieren. Nunmehr soll erneut ein Klimamanager gesucht werden, der als Bauingenieur in der Bauverwaltung weitere Aufgaben übernehmen könnte. Diese Stelle soll dann unbefristet besetzt werden. Erst jüngst hatte die Linke einen Antrag durchgebracht, demnach das unbegründete Befristen von Stellen zu unterbleiben habe.