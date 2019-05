Ab Freitag soll der Verkehr in Nieder Neuendorfer wieder rollen

Wiebke Wollek

Nieder Neuendorf Nach einer rund anderthalb-jährigen Bauzeit der neuen Brücke in Nieder Neuendorf will das Wasserstraßen- und Schiffahrtsamt Eberswalde die L 172 heute wieder zweispurig freigeben. Zu welcher Uhrzeit die Absperrungen am Fahrbahnrand entfernt werden, war am Donnerstagnachmittag nicht zu erfahren. Dass es bei dem Termin bleibt, wurde allerdings von einem Mitarbeiter der Behörde bestätigt. Auch bei der Stadt Hennigsdorf ist nichts anderes bekannt. Eine offizielle Einweihung, bei der das Durchschneiden eines Bandes mit einem Gläschen Sekt gefeiert wird, wird es demnach heute auch nicht geben. Im Dezember 2017 hatten die Arbeiten an der alten Stabbogenbrücke begonnen. Der Verkehr wurde über eine Behelfsbrücke geleitet. Kurz vor Weihnachten 2018 schließlich konnte dann die neue Brücke befahren werden, bislang aber nur einspurig.