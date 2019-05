Info-Tafel am Geronsee aufgestellt

Matthias Henke

Gransee Dass es dabei nicht bleiben soll, da waren sich die Verantwortlichen von Amt, Stadt, und Grüner Liga einig. "Die neue Tafel ist Schritt eins, Schritt zwei ist das Thema Rundweg, der auf der Tafel schon einmal angedeutet wird. Aber da haben wir noch viel Arbeit vor uns", sagte Bürgermeister Mario Gruschinske (SPD). Die Wiese am Ende des Seeweges unweit der Fischerei sei die beste Stelle für die erste Tafel, die ihrerseits aber auch eine ältere ersetzt, die aber verwittert war. Neben der Streuobstwiese bei Wendefeld sei dies die attraktivste Stelle des Weges um den See. Als zentraler Ort für die Naherholung sei das Gewässer zweifellos von Bedeutung, auch wenn kein Badesee mehr daraus werde.

Während der Naturpark Stechlin-Ruppiner Land die Hardware, sprich den hölzernen Aufsteller beisteuerte und Marc Berger die Gestaltung übernahm, zeichnete inhaltlich die Werner-von-Siemens-Oberschule verantwortlich. Der Geronsee werde im Übrigen auch Thema des von der Schule erstellten Kalenders für das kommende Jahr sein, ergänzte Schulleiter Dr. Reinhard Witzlau. Die Granseer seien aufgerufen, Fotos beizusteuern. Historische Aufnahmen seien von besonderem Interesse. Die zwölf besten Bilder werden ausgewählt und 2020 dann die Kalenderblätter zieren. Einsendeschluss ist der 31. Mai. Schulprojekt sei der Geronsee indes bereits seit 1998 und dies werde auch fortgesetzt. Ende der Woche finde wieder ein Umweltprojekttag statt, bei dem der See auch Thema sein werde.

Norbert Wilke von der Grünen Liga erinnerte sich, wie er als Junge noch die Möglichkeit hatte, rund um den See zu laufen. "Dann war das durch einige Eigentumsarrondierungen nicht mehr möglich. Wir freuen uns, dass jetzt eine Entwicklung in Gang gesetzt wurde, das wieder erlebbar zu machen", sagte er. Der Rundweg möge auch gestaltet werden, wie und in welchen Etappen, darüber gelte es, weiter im Gespräch zu bleiben. Klar sein müsse, dass der Naturschutz oberste Prämisse bleibe.

Gransee habe viele Wanderwege in der Umgebung in der Vergangenheit verloren. Ein attraktiv gestalteter Weg um den Geronsee könnte auch dazu beitragen, die Verweildauer von Touristen in der Region zu verlängern.

Der stellvertretende Amtsdirektor Wolfgang Schwericke stellte fest, dass das Projekt Rundweg aber zunächst etwas behindert werde. Hintergrund sei die bevorstehende Vollsperrung der Straße zwischen der B 96 und dem Ortsteil Wendefeld, die im Rahmen der Erneuerung dieser Piste notwendig werde. Wie der Rundweg einmal verlaufen könnte, wird auf der neuen Infotafel auch schon einmal angedeutet, wobei das letzte Wort noch nicht gesprochen sei, wie von Verwaltungsseite betont wurde. Auch gehe es nicht um einen Ausbau im klassischen Sinne.

Ferner finden sich auf der neuen Tafel Fakten zu den geografischen Gegebenheiten vor Ort und auch Informationen zur Nutzung des Geronssees, wobei der Schwerpunkt beim 20. Jahrhundert gesetzt wurde.