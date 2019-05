Brot nach Omas Rezept

Gar nicht so einfach: Chantal, Britta Janke, Emely und Flora (v. l.) formen bei der Projektwoche "Leben früher und heute" der Laurentiusschule in Bad Freienwalde auf einem Backblech ein Sauerteigbrot. © Foto: Wolfgang Rakitin

Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Ein Radio aus der Nachkriegszeit, ein alter Koffer, historische Fotos und Broschüren zieren den Haupteingang zur Laurentiusschule in Bad Freienwalde. Die 105 Schüler, ihre 26 Lehrer sowie zahlreiche Betreuer der Förderschule für geistige Entwicklung widmen sich in dieser Projektwoche dem Thema "Das Leben früher und heute". "Uns geht es um den Zeitraum der vergangenen 100 Jahre", sagte Schulleiterin Marlies Sydow. "Wir haben uns die Frage gestellt, wie war die Arbeit in der Landwirtschaft, wie sahen die Autos früher aus, wie kommunizierten die Leute ohne Handy oder wie entstanden Fotos?"

Lehrerin Cathrin Gartmann zeigte auf die Accessoires: "Wir haben uns ein Fotostudio wie früher eingerichtet." Dort konnten sich die Schüler in historischen Kostümen fotografieren lassen und dabei durch einen reichlich verzierten Bilderrahmen blicken, um den Eindruck eines Fotos aus der Kindheit der Fotografie zu erwecken. Insgesamt 14 Projekte stellten die Lehrer auf die Beine, alle Schüler nehmen daran teil. Eine polnische Grundschule aus der Nähe von Gorzow kam am Mittwoch hinzu. Die Kinder unternahmen am Donnerstag einen Ausflug nach Berlin.

In der Aula probte die Gruppe Tanz und Gesang. Sie entführte die Betrachter in die sechziger Jahre. Ein aus Papier gebauter rot-weißer Cadillac auf der Bühne diente als Kulisse. Die Mädchen hatten bereits ihre Bühnenkleidung an, die an die Zeit der Pettycoats erinnerte. Die Jungs dagegen sahen in ihren Lederjacken "cool" wie Elvis aus. Auch Tom, der betonte, dass ihm das ganze Projekt gut gefalle.

"Wir tanzen nicht nur, wir singen auch", sagte Lehrerin Janine Schumann. "Die Titel haben wir uns selbst ausgesucht", ergänzte ihre Kollegin Brita Böhm. Die Gruppe präsentiert zum heute Schulfest ab 15 Uhr ein Medley aus Songs von den zwanziger Jahren bis zur Gegenwart. "Wir steigen aus einem richtigen US-Auto der sechziger Jahre", verriet Janine Schumann. "Kleidung und Auto haben wir von Zuhause mitgebracht oder uns einfach ausgeliehen", so ihre Kollegin. Beim Einstudieren der Songs und bei der Zusammenstellung des Medleys unterstütze Musiklehrerin Corinna Lorenz das Projekt. Die Choreografie erarbeiteten die Lehrerinnen mit den Schülern.

Einige Räume weiter wurde Teig geknetet. "Wir backen Brot wie früher mit Sauerteig und als Kontrast mit der Brotbackmaschine", erläuterte Britta Janke. Sauerteigbrot mit Hefe aßen früher die ärmeren Leute, erläuterte die Lehrerin. Die gehobene Gesellschaft habe Brot aus Gerstenmehl bevorzugt. Sauerteigbrot sei meist bei den Bauern verzehrt worden.

"Wir waren anderthalb Stunden lang zum Besuch beim Rettungsdienst in Wriezen, berichtete Ingo Falk, der zusammen mit Beate Serno das Medizin-Projekt betreute. Dort habe man ihnen einen Rettungswagen und die gesamte Ausstattung gezeigt. "Die Schüler konnten auch mal im Rettungswagen Probe liegen", sagte Ingo Falk. Es sei alles sehr authentisch gewesen, weil die Mitarbeiter auf Abruf standen. Sie hätten sich trotzdem viel Zeit genommen und den Kindern alles erklärt. Die Mädchen und Jungen konnten in der Schule OP-Kleidung mit Mundschutz anziehen. Die Lehrer hatten sogar eine alte Schwestertracht mit Haube aufgetrieben.

Die Ergebnisse der Projekte werden heute beim Schulfest von 15 bis 17 Uhr präsentiert.