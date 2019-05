Carnevalsprinzessin strebt in die Politik

Eva-Martina Weyer

Gartz (MOZ) Mitten im Wahlkampf steckt Inge Ballenthin. Das ist eine völlig neue Erfahrung für die 47-Jährige, die 2018 Carnevalsprinzessin von Gartz war. "Ich mache meine eigenen Flyer, aktualisiere sie und bin seit April alle 14 Tage in den vier Ortsteilen unterwegs, um die Zettel in die Briefkästen zu stecken. Das ist zum Beispiel einmal Friedrichsthal rauf und runter", erzählt sie.

Sie ist Mitglied der noch jungen Partei Freiparlamentarische Allianz, die ihren Ursprung in Gartz und Schwedt hat. Die jungen Mitglieder sind auf sie zugekommen und haben sie geworben. Sie hat die Sache einmal überschlafen und ist dann eingetreten. "Das ist nicht nur vom Gründungsdatum her eine junge Partei, sondern auch dem Altersdurchschnitt nach. Ganz schön spritzige und ideenreiche Leute", freut sie sich.

Inge Ballenthin stammt aus Vierraden und wohnt seit fast vier Jahren in Gartz. Sie ist überzeugt, dass ein Generationswechsel in der Gartzer Politik notwendig ist. Sie sucht die Bürgernähe und keine Machtkämpfe. "Mir geht es um Inhalte, nicht um Parteien." Um nah dran an den Einwohnern zu sein, nutzt sie nicht nur ihre Flyer und das Handy mit den vielen Kontaktadressen. Sie geht außerdem täglich mit ihren zwei Hunden Gassi. "Meine Hunde schlagen die Brücke zur Kommunikation. Ich kann gut zuhören", behauptet die freiberufliche juristische Referentin, die in Firmen Seminare zu Rechtsfragen abhält.

"Ich möchte gerne für Gartz die ehrenamtliche Bürgermeisterin sein, weil es so nicht weiter gehen kann. Die jungen Leute in der Stadt haben Panik und fragen, wie es hier in 20 Jahren aussehen soll. Natürlich ist in Gartz einiges vorangekommen, was die Straßen betrifft. Aber mir geht es auch um ein reges Vereinsleben, dass die Spielplatzinitiative vorankommt und um eine Wertschätzung der ehrenamtlichen Feuerwehrleute", zählt sie auf.

Sie fühlt sich zu Hause in Gartz, nicht zuletzt deshalb, weil sie über ihre Spaziergänge mit Hündin Jeanie ihren Freund kennengelernt hat. Der ist beim Zoll Diensthundeführer und Carnevalsbegeisterter. Beide haben viel Gesprächsstoff, wenn es um den besten Freund des Menschen geht. Schließlich war Inge Ballenthin, als sie noch in Westdeutschland lebte, Vizemeisterin der Pfalz im Hundesport.

Nach dem Abschluss der 10. Klasse hatte sie Gärtnerin in der LPG Vierraden gelernt, ist zum Abendgymnasium gegangen und hat Jura studiert. "Ich wollte nie Karriere machen, sondern drei Kinder kriegen", verrät sie. "Doch mit 30 musste ich meine Lebensplanung umstellen." Sie findet es schön, wieder in der alten Heimat zu sein und baut auf "die Aktiven in Gartz, mit denen ich etwas bewegen kann."