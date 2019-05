Eintracht muss im Bundesliga-Endspurt um Rode bangen

DPA

London (dpa) Eintracht Frankfurt muss vor den letzten beiden wichtigen Spielen der Fußball-Bundesliga um den Einsatz von Sebastian Rode bangen. Der 28 Jahre alte Mittelfeldspieler musste im zweiten Halbfinalspiel der Europa League in der 70. Minute ausgewechselt werden.

"Sebastian hat sich leider schwerer am Knie verletzt. Er hat sich das Knie verdreht und wir hoffen jetzt, dass es nicht ganz so schlimm ist", sagte Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic. "Es sah aber nicht gut aus. Wir hoffen schon, dass Seppl noch mal zurückkommt. Das wird nicht ganz einfach werden."

Der DFB-Pokalsieger will in den beiden Liga-Partien am 12. Mai gegen den FSV Mainz 05 (18.00 Uhr/Sky) und eine Woche später bei Bayern München Tabellenplatz vier verteidigen und sich für die Champions League 2019/20 qualifizieren.