Nachwuchs der Feuerwehr will Maibaum

Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Nachdem wir auf der Facebook-Seite des Spree-Journals an die Beeskower Maibaum-Tradition vor 20 Jahren erinnert haben, wurde das Thema im Netz und bei den Stadtverordneten eifrig diskutiert. In der Stadtverordnetenversammlung erklärte Dieter Gutsche, dass ihn Mitglieder der Jugendfeuerwehr auf das Thema angesprochen hätten. Diese seien gewillt, künftig in Beeskow einen Maibaum aufzustellen. Er würde das sehr begrüßen. Derzeit werde nur in Neuendorf ein Maibaum aufgestellt. Bürgermeister Frank Steffen versprach für künftige Organisatoren Unterstützung. Die hatte er auch schon auf Facebook erklärt. Wenn jemand bereit sei, die Sache zu organisieren, solle er sich rechtzeitig bei ihm melden. Man könne aber nicht verlangen, dass dies Aufgabe der Stadtverwaltung sei.

Auf der Facebook-Seite des Spree-Journals hatten zuvor mehrere Kommentatoren beklagt, dass immer mehr Traditionen und Feste in der Stadt einschlafen würden. Sybille Scholz erinnerte daran, dass der Mittelstandsverein sich einst um den Maibaum gekümmert habe. Auch die Feuerwehr und eine Kindertanzgruppe des Frauenladens waren dabei. Die Bänder in Stadtfarben zum Eintanzen des Baumes habe ihr Gardinenstudio gesponsert und auch immer wieder gebügelt. Die Bänder lägen noch bereit und könnten genutzt werden, wenn eine neue Generation die Maibaumtradition wieder aufleben lassen wolle.