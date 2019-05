"Wir brauchen keine neuen Straßen ins Nichts"

Ellen Hasenkamp

Berlin (MOZ) Die Ergebnisse der Strukturkommission sollen nun Gesetz werden, doch selbst innerhalb der CDU gehen die Vorstellungen auseinander.

Ende Januar war es nach einem wahren Verhandlungskrimi geschafft: Die Kohlekommission verständigte sich in ihrem Bericht dazu, wie und wann es zu Ende gehen soll mit der Verstromung und dem Abbau von Braunkohle in Deutschland und vor allem, wie es weitergehen soll in den betroffenen Regionen. Diese Pläne müssen nun in konkrete Gesetze umgewandelt werden, und es zeigt sich, dass dies ungefähr so schwierig ist wie die Einigung der Kommission auf einen Abschlussbericht.

Noch im Mai, so jedenfalls der Plan, sollen die Eckpunkte für das "Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen" vom Bundeskabinett beschlossen werden. Entwürfe des Wirtschaftsministeriums machen bereits seit Wochen die Runde. Beschlussreif sind sie bislang aber nicht, auch in dieser Woche schafften es die Eckpunkte nicht auf die Tagesordnung der Ministerrunde in der Hauptstadt. Es gibt noch jede Menge Diskussionsbedarf.

Das fängt beim Zeitplan an. Einige – wie Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU), der am 1. September als Regierungschef in Sachsen wiedergewählt werden will – drücken aufs Tempo. Noch vor der Sommerpause solle das Gesetz in den Bundestag, fordert er. In Kraft treten solle es in diesem Jahr. Eine Parlamentsbefassung noch vor der Sommerpause wird aber kaum zu schaffen sein; denn nach dem Entwurf der Eckpunkte muss erst noch ein Gesetzestext ausformuliert werden. Der Brandenburger CDU-Chef Ingo Senftleben hat es dagegen weniger eilig. "Ich bin für Gründlichkeit", sagte er unserer Zeitung. "Ob das Gesetz im September oder Oktober in Kraft tritt, ist da nicht so wichtig. Es muss nur halten, was es verspricht."

Wie das aber erreicht werden kann, ist ebenfalls hochumstritten. In der Kohlekommission vereinbart worden war, unter anderem die Finanzzusagen über einen Staatsvertrag und nicht durch einfache Gesetze abzusichern, damit sie auch für künftige Regierungen bindend sind. "Ein Staatsvertrag bietet die beste Gewähr dafür, dass die Regionen die Sicherheit haben, die sie brauchen", findet Senftleben. Doch dagegen gibt es Widerstand.

Verbunden damit ist der Streit ums Geld. 40 Milliarden Euro sollen die betroffenen Regionen in den nächsten 20 Jahren erhalten. Doch woher die Summen fließen sollen, darum wird gerungen. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD), der mit dem Ergebnis der Steuerschätzung vom Donnerstag Einnahmeausfälle in Milliardenhöhe verkraften muss, zeigt auf die einzelnen Etats. Senftleben protestiert: "Die zugesagten 40 Milliarden Euro müssen zusätzlich kommen, nicht aus dem jeweils laufenden Haushalt." Auch der für den Aufbau Ost zuständige Unionsfraktionsvize Arnold Vaatz (CDU) betont: "Wichtig ist, dass die 40 Milliarden Euro on top sind. Alles andere würde in den betroffenen Regionen auf Unverständnis stoßen."

Ostdeutsche Politiker aus Bund und Ländern wollen jedenfalls gemeinsam kämpfen und das nicht nur um Geld und Kohlegebiete. Am Mittwochabend gab es ein Treffen, über die Vereinbarungen allerdings wurde Stillschweigen vereinbart.

Für Aufsehen sorgte derweil ein Brief ostdeutscher CDU-Abgeordneter an Bundeskanzlerin Angela Merkel, in denen sie die Einrichtung von Sonderwirtschaftszonen unter anderem in der Lausitz fordern. Vaatz ist zutiefst überzeugt von der Idee. "Ich glaube nicht, dass die bisherigen Rezepte zur Bewältigung des Strukturwandels unter anderem in der Lausitz taugen. Lausitzring und Cargolifter haben ihre Wirkung verfehlt. Wir brauchen auch keine neuen Straßen ins Nichts", argumentiert er.

Er fordert deswegen "ein anderes Kaliber"; nämlich ebenjene regional und zeitlich begrenzte Sonderwirtschaftszonen mit radikal reduzierten Steuersätzen. Dass dies nicht zuletzt in der EU auf Widerstand stoßen dürfte, ist ihm klar. "Aber ich erwarte, dass sich meine Regierung dafür in Brüssel einsetzt", sagt der CDU-Politiker.

Die Idee wird allerdings längst nicht von allen in seiner Partei und im Osten unterstützen. Senftleben beispielsweise hält dagegen: "Ich bin kein Freund einer Sonderwirtschaftszone, wir im Osten wollen kein Sondergebiet sein."