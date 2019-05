Lärmschutz bislang nicht in Sicht

Daria Doer

Mühlenbecker Land Eine Lärmsanierung der vorhandenen Bahnstrecken durch das Mühlenbecker Land wird es vorerst nicht geben. Im Vergleich zu anderen betroffenen Regionen genießt dieses Gebiet bei der Deutschen Bahn eine nachgeordnete Priorität. Das ist das Ergebnis einer Informationsveranstaltung, die Bürgermeister Filippo Smaldino-Stattaus (SPD) und die Bürgerinitiative "DB Lärmschutz Jetzt!" in Schildow organisiert hatten.

Hans-Georg Zimmermann, Sprecher Lärmschutz bei der Deutschen Bahn, stellte die allgemeine Arbeit vor. Für Anwohner spürbar sei die schrittweise Umrüstung der Güterwagen auf die "Flüsterbremse". Ungefähr 85 Prozent der Güterwagen, die im Auftrag der Deutschen Bahn fahren, seien bereits umgerüstet. Güterwagen anderer EU-Staaten, die das Streckennetz benutzen, seien es aber oftmals noch nicht. Bis Januar 2021 müssten auch die ausländischen Waggons umgerüstet werden. "Es wird nicht leise, aber auf jeden Fall leiser", sagte Zimmermann.

Anwohner der Bahnlinie bestätigten, dass die im Jahresmittel fünf Güterzüge pro Nacht leiser geworden seien. Der Lärm sei aber immer noch unerträglich, vor allem, wenn nachts die vorgeschriebene Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 Kilometern pro Stunde nicht eingehalten werde.

Anwohner sind enttäuscht

Sabine Müller, Leiterin der Bahnsanierung Ost, legte ausführlich dar, nach welchen Richtlinien die Deutsche Bahn Streckenabschnitte saniert. Wenn sich am Gleisnetz keine grundsätzlichen Verschiebungen ergeben würden, richte sich die Priorisierung nach einer errechneten Lärmbelastung der Anlieger. "Dabei bedeutet mehr Verkehr auf der Schiene, wie er für das Gebiet erwartet wird, keinen erhöhten oder dringlicheren Anspruch auf Lärmschutz", sagte sie.

Der Streckenabschnitt Mühlenbecker Land-Hohen Neuendorf-Hennigsdorf-Oberkrämer hat auf der Priorisierungsliste nur einen Faktor von 2,866. Das liegt fast am Ende der Liste der wichtigsten Maßnahmen. "Der Streckenabschnitt ist also im Gesamtkonzept enthalten, aber so weit hinten, dass es keinen realistischen Zeithorizont für eine Sanierung gibt", sagte Sabine Müller.

Die Anwohner der Bahntrassen im Mühlenbecker Land zeigten sich enttäuscht, während der Sprecher der Bürgerinitiative, Peter Witte, schon das weitere Vorgehen plante: "Die Bürgerinitiative muss lauter werden und mehr Druck machen. Das Thema wird von der Politik sträflich vernachlässigt." dad