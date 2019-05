Briefwahl ist begehrt

Larissa Benz

Beeskow (MOZ) Die Briefwahl ist schon lange ein probates Mittel, zu wählen, wenn man aus unterschiedlichen Gründen am Wahltag selbst verhindert ist. Laut Rainer Müller von der Gemeinde Tauche wird mittlerweile vermehrt Briefwahl beantragt, obwohl man am Wahltag persönlich wählen könnte: "Viele Leute wollen sich die Wahlscheine mit den Kandidaten vorher ansehen und in Ruhe wählen", sagt er.

Bei vier Stimmzetteln, die für die Europa- und Kommunalwahl am 26. Mai in Tauche ausgefüllt werden müssen, sei das nicht verwunderlich. Bereits 50 Mal seien in der Gemeinde für die kommenden Europa- und Kommunalwahlen Briefwahlunterlagen angefordert worden.

Auch die Tatsache, dass in vielen Gemeinden und Städten, darunter auch Tauche, der Wahlschein für die Briefwahl mittlerweile bequem über einen QR-Code via Smartphone beantragt werden kann, könnte laut Müller dabei eine Rolle spielen.

Neben der Möglichkeit, den Brief an die angegebene Behörde zu schicken, kann an den Briefwahlausgabestellen mit dem angeforderten Wahlschein direkt vor Ort gewählt werden. Die vor dem Wahltag eingegangenen Briefwahlunterlagen werden dann in einer verschlossenen Wahlurne aufbewahrt. "Jedenfalls für die größeren Behörden ist mir bekannt, dass sogar eigens Wahlkabinen bereitgestellt wurden", sagt Kreiswahlleiter Sascha Gehm. Mit den ausgefüllten Briefwahlunterlagen am Wahltag in ein Wahllokal zu gehen, sei hingegen nicht empfehlenswert. Der Brief müsse rechtzeitig an der auf dem Brief abgedruckten Stelle ankommen.

In Beeskow hat die Briefwahlausgabestelle seit Montag geöffnet. "Seitdem wurden bei uns schon 390 Briefwahlanträge bearbeitet", sagt die Beeskower Wahlleiterin Andrea Goldschmidt. Die Behörde im Trauzimmer des Rathauses ist von Montag, Mittwoch und Freitag von 9 bis 12.30 Uhr und 13.30 bis 16 Uhr sowie Dienstag und Donnerstag von 9 bis 12.30 Uhr und 13.30 bis 18 Uhr geöffnet.

"Wir haben vor Ort zwei Wahlkabinen aufgestellt, sodass die Briefwahlunterlagen auch vor Ort ausgefüllt und abgegeben werden können", sagt sie. Der Antrag zur Briefwahl könne in Beeskow online, per E-Mail, per Fax, persönlich oder über den QR-Code auf der Wahlbenachrichtigung gestellt werden: "Nur telefonisch ist der Antrag nicht möglich", betont die Wahlleiterin.

Auch in Friedland wird laut Wahlleiter Steffen Krüger die Briefwahl gut angenommen. Die Stimmzettel für die Wahl zur Stadtverordnetenversammlung und den Ortsbeiräten können in den entsprechenden Umschlägen aber in den Briefkasten der Stadtverwaltung geworfen werden. Die Stimmzettel für die Europa- und Kreistagswahl hingegen gehen an den Kreis.

Die Briefwahl ist seit 1957 in der Bundesrepublik möglich. Bis 2008 war ein Antrag auf die Briefwahl nur möglich, wenn man sich am Wahltage aus wichtigem Grunde außerhalb seines Wahlbezirks aufhielt oder wegen einer Erkrankung nicht persönlich das Wahllokal aufsuchen konnte.

280 Anträge in Storkow

Auch in Storkow werde die Briefwahl gut angenommen, teilt die dortige Wahlleiterin Joana Götze mit. Schon 280 Anträge seien bei ihnen eingegangen. Viele der Bürger bringen demnach die Wahlbenachrichtigungskarten persönlich im Bürgerbüro vorbei und holen die Wahlscheine ab. Die Anträge können aber auch postalisch zugesandt werden. Die Möglichkeit, den Wahlschein über QR-Code zu beantragen, bestehe aus technischen Gründen in Storkow noch nicht.

In Rietz-Neuendorf läuft die Briefwahl laut Auskunft der Gemeinde gut an. Ausgefüllte Wahlscheine können dort demnach in den jeweiligen Umschlägen in den Briefkasten der Gemeinde geworfen werden.