Bauern nutzen die Blühstreifen-Förderung

Siegmar Trenkler

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Mit 500 Euro werden in diesem Jahr erstmals Bauern im Landkreis Ostprignitz-Ruppin unterstützt, wenn sie auf einem Hektar Fläche Wildblumen aussäen. Seit Ende April können dafür Förderanträge gestellt werden, die der Kreisbauernverband (KBV) entgegennimmt. Nach nur zwei Wochen zieht KBV-Geschäftsführerin Maria Mundry ein erstes Fazit der Aktion.

"Wir sind sehr zufrieden", sagte sie am Donnerstag auf Nachfrage. "Noch zufriedener wären wir, wenn jetzt auch die Bevölkerung mitzieht." Für etwa ein Drittel der zur Verfügung stehenden 25 000 Euro, die vom Kreis kommen, liegen bereits Förderanträge großer und kleiner Agrarbetriebe vor, die teilweise auf mehr als dem geförderten Hektar Blühstreifen anlegen. "Und es kommen jeden Tag weitere hinzu", so Mundry.

Derweil ist auf dem Konto, das der Kreis eingerichtet hat, um Spenden für das Vorhaben anzunehmen, kaum etwas passiert. Dorthin soll Geld fließen, mit dem die Aktion weitergeführt werden soll. Schließlich ist es nach der aktuellen Beschlusslage nicht vorgesehen, dass der Kreis mehr als diese 25 000 Euro zur Verfügung stellt. Damit die Aktion auch darüber hinaus fortgesetzt werden kann, sind die Einwohner des Landkreises gefordert, sich mit Spenden zu beteiligen.

Um die Förderaktion bekannter zu machen, rührt Mundry derzeit aktiv die Werbetrommel. So nutzt sie die aktuell in Paaren laufende Brandenburgische Landwirtschaftsausstellung (BraLa), um auch mögliche Spender anzusprechen. So möchte sie auch die Veranstaltungen in Wittstock am 1. Juli, die zeitgleich zum Tag der Milch laufen, für Werbung nutzen.

Gefördert wird das Anlegen von Blühstreifen vor dem 1. Juni, da die Pflanzen andernfalls nicht genug Zeit haben. Sollte danach Geld übrig bleiben, kann es im kommenden Jahr als Anreiz für weitere Flächen eingesetzt werden, die als Gegengewicht zu Monokulturen auf den Feldern Lebensraum für Insekten und andere Tieren schaffen.