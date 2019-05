135 Feuerwehrleute löschen Plastikmüll

Bernhard Schwiete

Storkow (MOZ) Erst heulten die Sirenen, dann brausten immer wieder Feuerwehrautos durch Storkow: Ein Brand im Recyclingbetrieb Kiesewetter im Gewerbegebiet Neu-Boston hat am Mittwochabend in Storkow den Einsatz einer dreistelligen Zahl Feuerwehrleute erfordert. Erst nach etwa fünf Stunden konnte der Einsatz erfolgreich beendet werden.

Ursache noch unklar

Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, war in einer Lagerhalle auf dem Betriebsgelände in der Lebbiner Straße geschredderter Plastikmüll in Brand geraten. Wie es dazu kommen konnte, war zunächst noch unklar. Dazu ermitteln nun Kriminalisten der Inspektion Oder-Spree/Frankfurt, teilte die Pressestelle der Polizeidirektion Ost mit. Der Sachschaden, den die Flammen anrichteten, wurde vorläufig mit geschätzt 50 000 Euro angegeben.

Die Feuerwehrleute hatten bei ihrem Einsatz zahlreiche Schwierigkeiten zu meistern. Wie die Storkower Wehr berichtete, war es bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte am Brandort bereits zu einer starken Rauchentwicklung gekommen. Unter Atemschutz begab sich ein Trupp in die Halle, um dort das Feuer zu bekämpfen. Eine andere Gruppe verhinderte derweil, dass die Flammen auf in der Nähe stehende Maschinen übergriffen.

Als das Feuer unter Kontrolle war, wurde das brennende Abfallmaterial per Radlader aus der Halle gefahren, um die Löscharbeiten im Freien fortzusetzen. Damit die Feuerwehrleute alle noch vorhandenen Glutnester erreichen konnten, mussten sie außerdem Teile der Halle aufschneiden.

Hilfe bis aus Woltersdorf

Im Einsatz waren nicht nur alle Feuerwehren aus Storkow und den Ortsteilen der Stadt; auch aus weiterer Entfernung musste Hilfe angefordert werden. Um die erforderliche Zahl an Atemschutzgeräten vor Ort zu haben, wurde der Gerätewagen Atemschutz aus Fürstenwalde hinzugezogen.

Um den enormen Bedarf an Löschmitteln decken zu können, wurden Schaumreserven aus Woltersdorf angefordert. Aus dem Amt Scharmützelsee waren Feuerwehrleute aus Bad Saarow und Wendisch Rietz zur Stelle. Wie die Storkower Stadtverwaltung am Donnerstag mitteilte, summierte sich die Zahl der Feuerwehrleute, die im Einsatz waren, auf insgesamt 135. 40 von ihnen mussten unter Atemschutz arbeiten.

Verletzt wurde bei den Löscharbeiten niemand. Der Einsatz vor Ort zog sich nach Angaben der Polizei bis 22.30 Uhr hin. Die Storkower Feuerwehr berichtete, der Einsatz "konnte mit Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft im Gerätehaus gegen 0 Uhr beendet werden".

Die Stadtverwaltung hatte sich während des Einsatzes um die Versorgung der Helfer mit Essen und Getränken gekümmert. Bürgermeisterin Cornelia Schulze-Ludwig und deren Stellvertreterin Joana Götze, die als Leiterin des Haupt- und Bürgeramtes für den Brandschutz zuständig ist, erschienen persönlich vor Ort.