Torverhältnis entscheidet über Sieg

Folke Stabe

Frankfurt (Oder) Die Fans des Handball-Nachwuchses erlebten mit dem 3. HSC 2000-Oderpokal ein Handballfest der besonderen Art. Im erstmalig für die D-Jugend ausgetragenen Turnier kämpften etwa 80 Jungen aus sieben, in ihren Ligen überwiegend im Spitzenfeld positionierten Teams um die Podestplätze.

In 21 zum Teil sehr spannenden Begegnungen á 15 min Spielzeit maß sich jede Mannschaft mit jeder. Aufgrund der Ausgeglichenheit der Teilnehmer rechneten sich fast alle Teams Chancen auf das Treppchen aus. Gleich im ersten Turnierspiel bezwangen die Gastgeber und Titelverteidiger vom HSC 2000 die BSG Stahl Eisenhüttenstadt mit 11:6. Deren noch sehr junges Team nutzte das Turnier in erster Linie, um Spiel-erfahrung zu sammeln und Wettkampfhärte weiterzuentwickeln. Bereits das zweite Spiel bot Jungen-Handball der Extraklasse. Die JSpG Gommern-Möckern aus Sachsen-Anhalt besiegte in einer temporeichen Partie den 1. SV Eberswalde mit 13:11.

HSC unterliegt nur Anhaltinern

Nach dem klaren Auftaktsieg des Ludwigsfelder HC gegen den BSV Grün-Weiss Finsterwalde wartete auf die zahlreichen Zuschauer der nächste Handballkrimi. Der Vizemeister der Anhaltliga aus Gommern führte schnell 3:1 gegen die Frankfurter. Angestachelt durch den Rückstand, steigerten sich die Blauen, bei denen Justin Hartung den fehlenden Stammaußenspieler hervorragend vertrat, und erkämpften ein verdientes 13:10. Der BSV Finsterwalde war nach dem 10:8-Sieg gegen Eberswalde danach der erwartet harte Prüfstein für die Oderstädter. Nach dem glücklichen und nervenaufreibenden 9:8 für den HSC stockte den Zuschauern beim anschließenden 8:7 von Eberswalde gegen die tapfer kämpfende OSG Fredersdorf-Vogelsdorf wieder vor Spannung der Atem.

In einem an spannenden und engen Partien reichen Turniertag hinterließ der Ludwigsfelder HC mit zunächst vier souveränen Siegen den spielerisch stärksten Eindruck. Das 17. Spiel zwischen den bis dahin durchweg siegreichen Teams aus Frankfurt und Ludwigsfelde entwickelte sich nicht nur zum spielerischen Höhepunkt des Turniers. Eine extrem schnelle und kampfbetonte Partie endete nach 15 Minuten Hochspannung leistungsgerecht 7:7. Die Frankfurter scheiterten dabei immer wieder am herausragenden Ludwgisfelder Torhüter Elias Wensch.

Einmal wurde es noch knapp, als Gommern-Möckern die Überraschung gegen Ludwigsfelde beim 8:10 verpasste. Nachdem auch die Frankfurter ihre letzte Begegnung gegen den mittlerweile verletzungsgeschwächten 1. SV Eberswalde mit 11:5 gewannen, entschied am Ende nur das bessere Torverhältnis zugunsten der Ludwigsfelder (+30/HSC +21), die erstmalig den Turniersieg beim Oderpokal erkämpften. Über den 3. Platz freute sich der Vertreter mit der weitesten Anreise, die JSPG Gommern-Möckern.