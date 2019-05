HGA

Velten (MOZ) Wegen Bauarbeiten an der Trinkwasserleitung wird die Kreuzung Viktoriastraße/Ecke Wilhelmstraße in Velten vom 20. bis 29. Mai teilweise für den Verkehr gesperrt. Das teilte die Stadtverwaltung am Freitag mit.

Die Zufahrt von der Westrandsiedlung kommend in die Bahnstraße bleibe während der Bauarbeiten weiterhin geöffnet und werde per Ampelschaltung geregelt, heißt es aus dem Rathaus. Von der Viktoriastraße aus Richtung Marktplatz kommend wird das Befahren der Kreuzung dagegen nicht möglich sein. Aus der Wilhelmstraße könne die Kreuzung aufgrund der aktuellen Straßenbaumaßnahme ebenfalls nicht befahren werden.