Frühjahrsputz beim 1. BKSV

Louis Dommsch

Brandenburg (Havel) (Schülerpraktikant) Am vergangenen Wochenende fand beim 1. Brandenburger Kampfsportverein (BKSV) der alljährliche Frühjahrsputz statt.

Der 1. BKSV ist ein Verein, der unter anderem Karate, Highland-Games und Frauenfitness anbietet.

Er gehört durch zahlreiche Siege bei den Deutschen Meisterschaften zu den erfolgreichsten Karatevereinen im gesamten Bundesgebiet. Der Sitz ist in der Sophienstraße 49 und dort wird fast jeden Tag trainiert. Der Verein hat 72 Mitglieder im Alter von 6 bis 60 Jahren.

Ziel des Frühjahrsputzes war es, die Trainingsräume, die Duschen, aber auch den Außenbereich zu reinigen. In den Duschen mussten Kalk und andere Ablagerungen entfernt werden. In den anderen Räumen wurden die Trainingsgeräte gesäubert und die Matten gewischt. Natürlich mussten auch die Fenster und der Versammlungsraum geputzt werden. Viele Vereinsmitglieder haben mitgeholfen, wodurch nach knapp zweieinhalb Stunden alle Aufgaben bewältigt waren. Anschließend wurde für die fleißigen Helferinnen und Helfer gegrillt.

Vereinsheim und -gelände erstrahlen nun wieder in neuem Glanz und sind für den weiteren Trainingsbetrieb gerüstet. So startete am Montagnachmittag wieder das Training der Karatekas und im Außenbereich trainierten die Sportler der Highland-Games.

Das Training beim 1. BKSV in der Sophienstraße findet immer montags bis freitags ab 17 Uhr statt. Interessierte können sich gern auf 1-bksv.de über die jeweilige Trainingsgruppe und den Verein informieren und sind zum Probetraining jederzeit willkommen.