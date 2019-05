Uwe Feiler sieht Chancen für Behelfsbrücke

Wiebke Wollek

Hennigsdorf Für Uwe Feiler ist die Sache glasklar: "Es kann nicht sein, dass ein Land der Ingenieure, Dichter und Denker es nicht hinbekommt, eine Behelfsbrücke zu bauen", erklärte der CDU-Bundestagsabgeordnete in einem Telefonat mit dieser Zeitung am Donnerstag. Deshalb hat er sich nun persönlich bei Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) erkundigt und erfahren, dass dieser sich für die Behelfsbrücke stark machen will.

Vor etwa drei Wochen war bekannt geworden, dass die Generaldirektion Wasserstraßen während des für 2021 anvisierten Neubaus der Havelbrücke keine Behelfsbrücke für den motorisierten Verkehr bauen will. Sofort setzte sich eine große Protestbewegung in Gang. Vertreter aus Oberhavels Politik und Wirtschaft haben sich mit einer deutlichen Forderung an den Minister gewendet.

Am Montag dann das erste Aufatmen im Rathaus Hennigsdorf. Ein Antwortschreiben aus dem Ministerium landete auf Bürgermeister Thomas Günthers (SPD) Schreibtisch. Darin war zu lesen, dass der Verkehr durch einen Ersatzbau aufrecht erhalten werden soll. Nichtsdestotrotz sei das Problem sehr komplex, hieß es weiter. Unterschrieben war der Brief nur im Auftrag, und nicht von Scheuer selbst.

"Deshalb war ich mir nicht ganz sicher, ob der Minister den Vorgang richtig auf dem Schirm hat. Schließlich ist das ja nicht das einzig wichtige Thema für ihn", sagt Uwe Feiler. "Ich bin dann am Rande einer Fraktionssitzung am Dienstag einfach auf ihn zugegangen, habe ihn mir beiseite genommen, Unterlagen übergeben und ein paar Fotos gezeigt, welche die Situation anschaulich machen", berichtet der Befürworter der Behelfsbrücke, der seinen Standpunkt bereits vor laufenden RBB-Kameras am Sonnabend bekräftigte. Den Beitrag, in dem der blaue Roburbus in Hennigsdorf Station gemacht hat, habe er Scheuer ebenfalls gezeigt.

Dieser habe versichert, dass er die Havelbrücke in Hennigsdorf sehr wohl auf dem Schirm habe und sich für die Behelfsbrücke einsetzen werde. Für die Befürworter heißt es jetzt aber dennoch, dass sie an dem Thema dranbleiben müssen. "Wir müssen weiter wachsam sein, aber ich bin zuversichtlich", betonte Feiler am Donnerstag. Auch Udo Buchholz (SPD), der die Bürgerinitiative "Brücke für Hennigsdorf" mitinitiiert hat, appellierte erneut an die Hennigsdorfer: "Weitermachen, nicht locker lassen, Unterschriften sammeln!"

