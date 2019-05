In Extremo kommen wieder nach Oranienburg

Claudia Duda

Oranienburg (MOZ) Deutschlands erfolgreichste Mittelalter-Rocker von In Extremo geben wieder ein Konzert im Schlosshof. Der Vorverkauft hat begonnen.

Carpe noctem – nutze die Nacht! Unter diesem Motto werden die Musiker von In Extremo auch 2019 die mittelalterlichen Burgen und Schlösser des Landes verzaubern und ihr Publikum auf eine Reise in ihre eigene musikalische Vergangenheit mitnehmen. Sie wollen es wieder krachen lassen. Die sieben Musiker haben ein ganz besonderes Programm vorbereitet, das sie Open Air am Freitag, 28. Juni, beim Musiksommer im Schloss Oranienburg präsentieren werden. Bereits im vergangenen Jahr hatte die Band in der Kreisstadt ein musikalisches Feuerwerk entzündet. Das Konzert der Mittelalter-Rocker beginnt um 20 Uhr. Karten zum Preis von 45 Euro gibt es auch in der Geschäftsstelle des Oranienburger Generalanzeigers in der Lehnitzstraße 13 in Oranienburg.

Bereits im September vergangenen Jahres hatten In Extremo ein umjubeltes Konzert im Schlosshof gegeben. Für die auch international populäre Band sind die Oranienburger Konzerte quasi ein Heimspiel. In-Extremo-Sackpfeifenspieler Marco Zorzytzky, der in Stolzenhagen lebt, gehört auch zum Ensemble der Oranienburger Folkband "The Stout Scouts". Zudem proben "In Extremo" seit einiger Zeit übergangsweise in Oranienburg für ihre Konzerte, nach dem ihr eigentlicher Proberaum in Berlin durch ein Feuer zerstört worden war. Auch Bandmitglied Kay Lutter ist zuletzt immer wieder als Autor mit musikalischen Lesungen in der Region unterwegs gewesen.