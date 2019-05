Wenn sich Menschen nicht mehr um ihre Dinge kümmern können

Burkhard Keeve

Oberhavel (MOZ) Menschen, die sich in Oberhavel nicht mehr selbst um Behördengänge, ihre Finanzen oder Arzttermine kümmern können, brauchen Hilfe. Damit zum Beispiel für geistig Behinderte, Alkoholiker oder an Demenz Leidende keine Nachteile entstehen, nehmen rechtliche Betreuer für sie das Heft in die Hand.

Beim Märkischen Sozialverein in Oranienburg kümmern sich hauptamtliche Betreuer um 150 Menschen, die körperlich, geistig oder seelisch nicht mehr in der Lage sind, ihre Rechtsangelegenheiten ganz oder teilweise nicht mehr selbst zu erledigen. "Sie treffen dabei auf die unterschiedlichsten Krankheitsbilder und Charaktere", sagt Liane Hoffmann vom MSV-Betreuungsverein.

Weitere Ehrenamtliche gesucht

Neben den hauptamtlichen Mitarbeitern gibt es noch die ehrenamtlichen rechtlichen Betreuer beim MSV. Zum Verein gehören aktuell 18 Ehrenamtliche, die sich um 36 Menschen kümmern. "Dabei handelt es sich nicht nur um Familienangehörige", so Liane Hoffmann, "sondern überwiegend um fremde Personen".

Die Fachbereichsleiterin ist auf der Suche nach weiteren ehrenamtlichen Betreuern. Es gibt monatliche Schulungen und Weiterbildungen. "Wir sind hier Ansprechpartner für alles rund um die Betreuung, auch in schwierigen Konfliktsituationen", sagt Liane Hoffmann. "Denn manchmal kann es auch um Leben und Tod gehen. Wie bei der Frage, die entschieden werden muss: Magensonde ja oder nein?"

Schulungen und Checklisten

Neben den Schulungen bietet der Verein zahlreiches Infomaterial an, zum Beispiel zum Betreuungsrecht und zu Aufgabengebieten. Auch etliche Checklisten, die die Arbeit erleichtern, stehen zur Verfügung. "Das gibt vor allem zu Beginn viel Sicherheit im Umgang mit den zu Betreuenden", so Liane Hoffmann. Auf einer Checkliste dreht sich beispielsweise alles um die Gesundheitssorge. Es gibt Tipps, sich an den behandelnden Arzt zu wenden, die Medikamente zu besprechen oder dafür, wie eine Reha beantragt wird und was mit Ärzten vor Operationen zu besprechen ist. Eine andere Liste informiert darüber, welche Leistungen für den Betreuten wie zu beantragen sind. "Wir lassen niemanden allein", sagt Liane Hoffmann. Alles kann und darf von uns gefordert werden, damit eine Betreuung rund läuft."

Die monatlichen Schulungen richten sich nach den Wünschen und dem Informationsbedarf der ehrenamtlichen Betreuer. Das sind Themen wie Renten- und Sozialhilfe, oder besondere Krankheitsbilder. "Depressionen äußern sich bei geistig behinderten Menschen anders", erläutert Fachbereichsleiterin Hoffmann. Neben der inhaltlichen Aufklärung über Aufgaben und Pflichten bietet der Verein einmal im Monat Gesprächsrunden mit anderen Betreuern an, "damit niemand mit seinen Problemen und Sorgen in einer Sackgasse landet", so Hoffmann. "Hier helfen die Erfahrungen der anderen Betreuer oft besser weiter als alles andere."

Auf zwei Veranstaltungen weist Liane Hoffmann hin. Am 15. Mai geht es in Oranienburg von 9 bis 11 Uhr für die rechtlichen Betreuer um das Thema Erben und Vererben. Am 22. Mai sind alle Interessierten zum Vortrag: "Was ist rechtliche Betreuung?" eingeladen. Los geht es um 19 Uhr.

Der Betreuungsverein des Märkischen Sozialvereins ist in Oranienburg, Liebigstraße 4, zu erreichen. Telefon: 03301 6896921, E-Mail: betreuung@msvev.de.