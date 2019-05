CDU verspricht Unterstützung für Medizinische Hochschule

Markus Kluge

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Mit allen Stimmen – mit nicht weniger möchte die CDU bei der bevorstehenden Kommunalwahl in Ostprignitz-Ruppin, aber auch bei der Landtagswahl in Brandenburg stärkste Kraft werden. So steht es zumindest auf einem der Wahlplakate. Beim Jahresempfang des Kreisverbandes der CDU Ostprignitz-Ruppin am Mittwochabend in den Ruppiner Kliniken ließen die Christdemokraten auch kein gutes Haar an der aktuellen rot-roten Landesregierung, die nur einen Tag zuvor an gleicher Stelle tagte.

"Neuruppin hat an diesem Tag erwartet, welche Zusagen die Landesregierung für die Medizinische Hochschule in Neuruppin macht, wenn sie selbst eine Medizinische Fakultät in Cottbus aufbaut. Jetzt ist die Katze aus dem Sack: Der Sack ist leer", sagte der CDU-Kreisvorsitzende und Landtagsabgeordnete Dr. Jan Redmann. Außer dem Versprechen, dass ein Konzept zur Medizinerausbildung unter Berücksichtigung der MHB erstellt werde, habe das Ruppiner Land nichts bekommen.

Woidke ohne Visionen

Der CDU-Landesvorsitzende Ingo Senftleben, der in der Landesregierung die Nachfolge von SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke anstrebt, sagte, dass der Landeschef keine Visionen mehr für Brandenburg habe und nicht verantwortungsvoll mit seinem Amt umgehe. Nach Senftlebens Meinung hätte sich die Landesregierung bei ihrem Besuch am Dienstag in Neuruppin dafür entschuldigen müssen, dass sie eine eigene Medizinerausbildung in Cottbus auf den Weg bringt und die bisherigen Erfolge der MHB nicht gewürdigt hat: "Ihnen wird nicht genügend Respekt entgegengebracht."

Ingo Senftleben versprach natürlich, dass unter einer CDU-Regierung alles anders wird. Die Hochschule und die Studierenden werden unterstützt und Neuruppin sowie Ostprignitz-Ruppin "werden nicht hinten runter fallen." Er wolle sich auch dafür einsetzen, dass "der Staat überall seine Aufgaben wahrnimmt". Zudem sollen die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, dass Brandenburg und seine Orte wachsen können. "Wir werden den Landesentwicklungsplan mit Berlin kündigen", kündigte Senftleben an. Denn dieser bremse das Land und seine Orte nur aus. Die Brandenburger hätten einen besseren Plan verdient. Ein Ziel der CDU sei es, dass die Kommunen wieder mehr Bauland ausweisen können.

Im Unterschied zur SPD, in der Juso-Chef Kevin Kühnert sich für die Vergesellschaftung von Unternehmen und Wohnungseigentümern ausspricht, setze sich die CDU dafür ein, dass jeder es zu Wohlstand bringen kann. "Wer nichts erben kann, muss dennoch die Möglichkeit haben, Eigentum zu erwerben und zu Wohlstand zu kommen", sagte CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak. Wer fleißig ist, eine Familie gründet, soll auch vom Staat unterstützt werden. Ziemiak schwebt da beispielsweise die Senkung der Grunderwerbssteuer vor.

Senftleben und Ziemiak betonten die Wichtigkeit dieses Superwahljahres. Es sei ein Privileg, in freien und geheimen Wahlen abstimmen zu können. Frust schieben alleine reiche nicht, jeder Mensch habe die Verantwortung sich, mit seiner Stimme einzubringen, sagte Senftleben. Wie wichtig die 2019 getroffenen Entscheidungen für die Zukunft sein können, machte Ziemiak mit einem Rückblick auf 2016 deutlich. In jenem Jahr wurde Donald Trump US-Präsident, die Briten entschieden sich für den Austritt aus der EU und China kündigte an, eine wirtschaftliche Weltmacht werden zu wollen.