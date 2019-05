Eigene Bücher für alle Zweitklässler im Landkreis

Siegmar Trenkler

Wustrau (MOZ) Seit zehn Jahren beteiligt sich der Rotary Club Neuruppin an "Lesen lernen – Leben lernen". Für Wustrauer Zweitklässler gab es dadurch am Donnerstag neue Bücher.

"Kennst Du meinen Cousin? Der hat damals auch ein Buch bekommen" – mit diesen und ähnlichen Fragen sah sich Detlef Glase am Donnerstag von Zweitklässlern der Grünen Schule Wustrau konfrontiert. Der Grund dafür ist einfach: Schon seit 2009 beteiligt sich der Rotary Club Neuruppin an der Aktion "Lesen lernen – Leben lernen" (4L), mit der die Lesekompetenz von Grundschülern gefördert werden soll. Dafür werden seither alle Zweitklässler im Landkreis mit Büchern bedacht. Allein in diesem Jahr profitieren davon rund 880 Schüler in 39 Klassen an 22 Schulen. Insgesamt 10 000 Schmöker sind im Kreis seit dem Start der Aktion verteilt worden. Und auch wenn Detlef Glase als Rotarier deswegen noch lange nicht alle Kinder kennt, die davon profitiert haben, so zeugen die Nachfragen der Schüler in Wustrau doch davon, dass sie die Aktion kennen, die Markus Rück von der Sparkasse und Unternehmer Andreas Bullinger seinerzeit im Landkreis initiierten.

Für die 15 Wustrauer Zweitklässler, die am Donnerstag bedacht wurden, war der Tag wegen des Besuchs im Unterricht sehr aufregend. Auch Klassenlehrerin Ira Mylius freute sich über das Geschenk des Serviceclubs. "Es geht leider wirklich zurück, dass Schüler zu Hause eigene Bücher haben", sagt sie. "Daher ist es schön, dass so trotzdem jedem etwas zum Lesen zur Verfügung steht." Wobei es mitnichten so ist, dass die Kinder in ihrer Freizeit nicht lesen. "Ich habe alle Bücher zu Hause schon durchgelesen", erklärte einer der Steppkes stolz.

Die Schüler bekamen in diesem Jahr "Faustdicke Freunde" von Marianne Loibl überreicht. Zu dem Klassensatz gehört auch ein Lehrerheft, das es möglich macht, den Inhalt des Büchleins später im Unterricht aufarbeiten und einbetten zu können. Denn die Bücher, obwohl mit Illustrationen versehen, sollen nicht einfach nur durchgeblättert werden. Das 4L-Projekt möchte erreichen, dass das Leseverständnis der Grundschüler gefördert wird. Um das zu schaffen, gehört auch die pädagogische Begleitung des Gelesenen dazu. So soll das Buch innerhalb von zwei bis sechs Wochen bearbeitet werden.

Bücher im Unterricht behandelt

Dass es wirklich sechs Wochen braucht, bis alle Schüler ihr eigenes Buch durchgearbeitet haben, darf bezweifelt werden. Immerhin verkündeten die ersten noch während der Stunde, in der sie die Geschenke überreicht bekommen haben, dass sie schon fast die Hälfte des Buches gelesen haben. Ohnehin war von einer Lese-Unlust bei den Schülerinnen und Schülern nichts zu merken. So wollten viele Kinder anfangs offenbar alles aufzählen, was sie schon gelesen haben.

Vielleicht ist diese Freude an Büchern zumindest in Teilen dem Leseprojekt geschuldet, das schon Generationen von Schülern erreicht hat, wie die Kinder mit ihren Berichten von größeren Schülern belegten. Und es zeigt, dass die Hilfe nicht nur auf dem Papier ankommt. Obwohl selbst dort die Zahlen für sich sprechen. So ist laut Glase der Distrikt 1940, zu dem auch die Clubs im Landkreis gehören, auf Platz 3 aller teilnehmenden Distrikte in Deutschland in Bezug auf "geförderte Schüler". Im kommenden Jahr wird deutschlandweit voraussichtlich die Eine-Million-Schüler-Marke beim 4L-Projekt durchbrochen. Dass das so gut läuft, ist nicht nur Verdienst der Rotarier, wie Glase den Kindern erzählte. Immerhin beteiligt sich auch die Sparkasse Ostprignitz-Ruppin an der Finanzierung, indem sie die Hälfte der Kosten allein trägt. Und auch darüber hinaus haben viele andere ihre Hände im Spiel. "Wir sammeln das Geld, das wir auch für das Projekt einsetzen, etwa bei Benefikonzerten, zu denen vielleicht auch eure Großeltern gehen", berichtete der Rotarier den staunenden Zweitklässlern.