Start für die Sommermusiken

Alexandra Gebhardt

Brandenburg (MOZ) Die traditionellen Sommermusiken im Brandenburger Dom St. Peter und Paul starten in ihre 62. Saison. 1952 ins Leben gerufen, gehören sie mittlerweile zu den kulturellen Höhepunkten der Havelstadt. Jährlich strömen von Mai bis September Hunderte musikbegeisterte Zuhörer in Dom, Krypta, Kreuzgang und Petrikapelle, um die einzigartige Akustik des Gebäudeensemble während der Konzerte zu erleben. So sicherlich auch in diesem Jahr, wenn sowohl leise Klänge von Solisten als auch Kammermusik oder kräftige Chorstimmen zu Gehör gebracht werde.

In Bezug zum aktuellen Jahresthema "Wald im Dom", das sich auch im Programm der Sommermusiken widerspiegelt, steht schon das Eröffnungskonzert "Geh’ aus mein Herz und suche Freud’" am Mittwoch, 15. Mai. Der Brandenburger Bläserchor holt mit seinen vertrauten Klängen an diesem Abend ab 19.30 Uhr ein Stück Natur in den Brandenburger Dom, zu hören sind Werke alter Meister, die von Domkantor Marcell Fladerer-Armbrecht an der Orgel begleitet und geleitet werden. "Wie immer ist der Eintritt zu den Mittwochskonzerten auch beim Eröffnungskonzert frei", lädt er die Brandenburger ein.

Die einzige Ausnahme dieser Regelung bildet eines der Highlights im diesjährigen Veranstaltungskalender der Sommermusiken: Am 3. Juli gastiert der Thomanerchor, der vielleicht berühmteste Knabenchor Deutschlands, im Dom zu Brandenburg. "Zu hören sein werden Werke von Bach, Buxtehude und Brahms", erklärt Fladerer-Armbrecht. Er fügt an, dass vor allem der Auftritt junger Chöre einen der diesjährigen Schwerpunkte der Sommermusiken bildet. So wird bereits am 12. Juni der "Houston Symphony Chorus", am 19. Juni der Mädchenchor Wernigerode und am 10. Juli, jeweils ab 19.30 Uhr, der "San Francisco Boys Chorus" im Brandenburger Dom zu erleben sein. Als ein weiterer Höhepunkt gastiert zudem der Chor der Heiligen Geist Kirche Werder samt Orchester mit Joseph Haydns "Jahreszeiten" am 7. September im Brandenburger Dom. "Damit ist eine ganze Reihe herausragender Vokalensembles zu erleben", freut sich der Domkantor, der sich persönlich auf ein ganz besonderes Wiedersehen in dieser Spielzeit freut.

Caspar Wein leitete 2018 die Musik am Brandenburger Dom in Vertretung für Marcel Fladerer-Armbrecht und kehrt nun als Gast mit einem spannendem Orgelprogramm zum europäischen Barock am 5. Juni um 19.30 Uhr an ‚seine’ Wagner-Orgel zurück.

Gespickt ist das Programm der diesjährigen Sommermusiken zudem mit einer Reihe von Kammerkonzerten. Sie startet am 29. Mai mit Barockmusik für das Cello Solo, gespielt vom schwedischen Kirchenmusiker Ludwig Frankmar, und setzt sich mit "Brasilien in Europa", gespielt von Melissa Domingues und Victor Santana, am 31. Juli fort. Beide Konzerte sind ab 19.30 Uhr in der Krypta zu erleben.

Vormerken sollten sich die Brandenburger zudem die Termine für die samstäglichen Sonderkonzerte. Am 25. Mai gastieren ab 16 Uhr "Les veux galants" mit Musik von Telemann, Gottlieb, Graun und Bach sowie am 20. Juli ab 17 Uhr das "Youth Symphony Orchestra" und das "Lincolnshire Youth Wind Orechestra" im Brandenburger Dom.

Dass die Sommermusiken weit mehr als Barock und Renaissance bieten, zeigt dann das große Abschlusskonzert der Sommermusiken: die Band "Patchwork", die wohl älteste Brandenburger Band", wird noch einmal alle Register ziehen und das Publikum mit seinen geistreichen, witzigen aber auch nachdenklichen Texten in seinen Bann ziehen.

Einen Überblick über alle Termine im Brandenburger Dom – auch über die Sommermusiken hinaus – bietet das Heft zum Jahresprogramm, das passend zum Waldthema grasgrün daher kommt und öffentlich ausliegt. Unter anderem in der BRAWO-Geschäftsstelle, Neustädtischer Markt 22a.