Griebener beklagen Mängel an neuer B 167

Volkmar Ernst

Grieben (MOZ) Gut zwei Jahre haben die Griebener mit der Baustelle der Bundestsraße 167 durch den Ort leben müssen. Ende vergangenen Jahres konnten die Arbeiten abgeschlossen werden. Doch es gibt noch Mängel, deren Beseitigung von Einwohnern eingefordert wird.

Dazu gehört unter anderem, dass jene Stellen, an denen der neue Fahrbahnbelag aufeinandertrifft, noch einmal abgeschliffen werden. Da die Arbeiten in Abschnitten erfolgten, wurde auch der Asphalt nicht in einem Zug, sondern in Abschnitten eingebaut. Die betroffenen Anwohner beklagen an den Nahtstellen nun sowohl eine Lärmbelästigung als auch Erschütterungen, die sich auf die Häuser übertragen, wenn insbesondere Laster durch den Ort fahren.

"Das Landesamt für Straßenwesen hat versprochen, die Arbeiten auszuführen, warum wird das nicht gemacht? Am Wetter kann das ja nicht mehr liegen", fragte Benno Kranich als Betroffener nach. Zusätzlich forderte er eine Begrenzung des Tempos auf 30 Kilometer pro Stunde, da viele Lkw zu schnell im Ort unterwegs seien. Das allerdings wird vom Straßenverkehrsamt des Landkreises als anordnende Behörde abgelehnt. Denn die Straße sei ausgebaut worden, um eben kein Tempolimit anordnen zu müssen. Löwenbergs Bürgermeister Bernd-Christian Schneck versprach, beim Landesamt direkt nachzufragen.