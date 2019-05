Oranienburg unterstützt Suche nach Feuerteufel

Volkmar Ernst

Löwenberger Land (MOZ) Mit 5 000 Euro unterstützt nun auch die Stadt Oranienburg die Fahndung nach einem Feuerteufel, der für zahlreiche Brände im Löwenberger Land verantwortlich gemacht wird.

Immer wieder werden die Feuerwehren des Löwenberger Landes, von Liebenwalde und ebenso von Oranienburg zu Einsätzen gerufen. Einmal ist ein Wald- oder Böschungsbrand zu löschen, einmal eine Strohmiete und einmal sogar ein leerstehendes Haus. Weil ein Brandstifter dabei wohl seine Finger im Spiel hat, haben sich das Löwenberger Land und Liebenwalde entschlossen, je 5 000 Euro für Hinweise bereitzustellen, wenn dadurch der Feuerteufel gefasst werden kann.

Die Löwenberger Gemeindevertreter hatten angeregt, beim Landkreis nachzufragen, ob der sich an der Belohnung beteiligen würde. Die Antwort war ein klares Nein. Nun bekommen die beiden Kommunen von anderer Seite Unterstützung, wie Löwenbergs Bürgermeister Bernd-Christian Schneck (SPD) in der Parlamentssitzung am Mittwoch informierte. "Die Stadt Oranienburg hat mitgeteilt, dass sie sich an der Auslobung mit 5 000 Euro beteiligt. Damit können wir den Betrag nun auf 15.000 Euro erhöhen", sagte Schneck.

Die Liebenwalder Abgeordneten müssen über die Auslobung noch abstimmen.