Startklar für die Badesaison

Markus Kluge

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Aktuell laden die Temperaturen noch nicht zum Schwimmen im See ein. Die Badesaison steht aber kurz bevor – sie startet am 15. Mai. Derzeit ist die Wasserqualität an an den Badestellen im Landkreis ausgezeichnet, sagte am Mittwoch Andrea Timm vom Gesundheitsamt des Landkreises.

Die ersten Badestellen wurden bereits Anfang des Monats beprobt. Insgesamt werden im Landkreis 39 Badestellen, 24 davon sogar EU-gelistet, bis Ende September regelmäßig von den Mitarbeitern des Gesundheitsamtes überwacht, damit niemand durch das Schwimmen im See erkrankt. Dabei werden nicht nur Wassertemperatur, Sauerstoffgehalt und pH-Wert ermittelt. Die Gewässer werden unter anderem auch auf Bakterien wie Escherichia Coli und Instinale Enterokokken, die Indikatoren für fäkale Verunreinigung durch Mensch oder Tier sind untersucht. Beide können schwere Infektionen auslösen.

Ein anderes Bakterium hat im vergangenen heißen Sommer die Behörde ganz besonders beschäftigt: die Cyanobakterium, das besser als Blaualge bekannt ist, obwohl es sich dabei um gar keine Pflanze handelt. "Vorsorglich haben wir in diesem Jahr an jeder Badestelle schon die Warnhinweise angebracht. Denn wir können ja nicht jeden Tag an den Badestellen sein", so Timm. Denn die blau-grünen Bakterienteppiche können sich sehr schnell bilden. Werden diese verschluckt, können Übelkeit, Erbrechen, Durchfall und vieles andere die Folge sein.

Ein Hinweis auf die Algenblüte ist eine Trübung des Wassers. Mit einer tellergroßen weißen Secchi-Scheibe, die in das Wasser gelassen wird, messen die Mitarbeiter die Sichttiefe, um den Grad der Trübung zu ermitteln. Die Sichttiefe beträgt aktuell noch mehr als zwei Meter im Kalksee, im Zechliner See und im Zermittensee. Der Ruppiner See kommt stellenweise schon nur noch auf 90 Zentimeter. Spätestens wenn die Temperaturen steigen, werden sich diese Werte wieder verringern.

Ein Grund dafür ist die Algenbildung, die durch Hitze und Nährstoffeinträge begünstigt wird. Diese Nährstoffe gelangen unter anderem durch die Landwirtschaft in die Gewässer. Das sei ein Thema, an dem die Behörden gemeinsam mit den Landwirten arbeiten müssen. "Die Sensibilität für dieses Thema ist gewachsen", sagte Landrat Ralf Reinhardt. Denn für die Reiseregion sei es wichtig, die See sauber und attraktiv zu halten. Ob das gelingen wird, hängt aber auch vom Wetter ab. Durch die große Hitze und Trockenheit 2018 sind in allen Gewässern die Pegel gesunken. "Das Wasserdefizit haben wir bis heute noch nicht wieder aufgeholt", so Reinhardt.