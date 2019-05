Grüne besetzen Parklücke für Wahlkampfaktion

Sören Hirsch

Oranienburg Für rund eine halbe Stunde haben die Oranienburger Bündnisgrünen am Freitagnachmittag mit einem Flashmob eine Parklücke in der Bernauer Straße besetzt. Mit der Wahlkampfaktion wollte die Partei für weniger Verkehrslärm und eine entspanntere Atmosphäre für Einkaufsbummler in der Innenstadt werben.

Die Grünen wollten sich am Freitag die Straße zurückholen, wenn auch nur kurz. In einer kurzerhand blockierten Parklücke breiteten sie grünen Rasenteppich aus, der als Grundlage für eine temporäre Oase mit Liegestühlen, Schirmchen, kühlen Getränken und Musik diente. "Eine grüne Wiese auf der man Spaß haben kann und die die Zukunft der Bernauer Straße widerspiegeln soll", sagte der Fraktionschef der Grünen im Stadtparlament Heiner Klemp bei der unangemeldeten Aktion."Wir wollen hier in der Bernauer Straße einen verkehrsberuhigten Bereich mit einem Tempolimit von 20 Kilometer pro Stunde einführen", erklärte Heiner Klemp mit Blick auf die Wahlziele seiner Partei. Momentan sei die Bernauer Straße für Laufkundschaft "einfach kein Erlebnis und schlichtweg unattraktiv". Dies zeige sich auch an den wenigen Geschäften in der Stadt und den Leuten, die oft schnell einfach nur weiter wollten. "Jeder sollte sich wieder in der Stadt entspannen können", so Klemp weiter.Eine attraktivere Innenstadt erreichen wollen die Grünen auch mit einer Markthalle auf dem früheren OVG-Betriebshof an der Rungestraße.

Erfreut zeigte sich die Partei über die Toleranz der Oranienburger, denn zumindest vor Ort hatte sich niemand an der Blockade der in der City rar gesäten Parkplätze gestört.