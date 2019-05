Mobbing und Gewaltbereitschaft nehmen zu

Marco Winkler

Kremmen (MOZ) Die Stadt Kremmen will die Stunden der Schulsozialarbeiter an den Schulen in Kremmen und Beetz aufstocken. Dazu müssen die Stadtverordneten in ihrer Sitzung kommenden Donnerstag (19 Uhr, Ratssaal) eine dementsprechende Änderung im Stellenplan beschließen.

Seit September 2017 gibt es an den beiden Grundschulen jeweils eine Schulsozialarbeiterin, die 20 Stunden in der Woche arbeitet. In Kremmen sieht die Verwaltung einen Mehrbedarf, der mit 20 Stunden nicht mehr gedeckt werden könne. Das liege an der Zunahme von Schülern mit Verhaltensauffälligkeiten sowie Kindern mit Problemen im sozialen und familiären Umfeld, heißt es im Antrag. Schon im Grundschulbereich seien Mobbing und Gewaltbereitschaft vorhanden.

Außerplanmäßige Aufwendung

In der Stadtverordnetenversammlung im März berichtete Stefanie Gebauer (UWG/LGU) von Problemen im Hort Kremmen. Sie sprach von Diebstahl und Sachbeschädigung. Sie begrüßt das Vorgehen der Verwaltung, die Notwendigkeit erkannt zu haben, in die Aufstockung der Sozialarbeit investieren zu müssen. Die außerplanmäßige Aufwendung für die Stadt beträgt rund 10 000 Euro und soll ab dem 1. August greifen. Gebauer kritisiert allerdings, dass ein gleichlautender Antrag der UWG/LGU-Fraktion, der fristgerecht gestellt worden sei, nicht auf der Tagesordnung im Stadtparlament landete. Das Vorhaben der Stadt sei löblich, weil es den Gedanken des Antrags umsetze. Aber der Umgang mit dem eigenen Antrag sei es nicht.