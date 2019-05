Landesmeisterschaften im Barnim

Britta Gallrein

Bernau (MOZ) Drei echte Herausforderungen stehen für Top Spin Bernau in der neuen Spielsaison 2019/20 an. Die Barnimer sind Ausrichter der Landesmeisterschaften im Nachwuchsbereich (7./8. Dezember 2019) sowie der Damen und Herren (18. Januar 2020). Als Höhepunkt finden dann am 25./26. Januar die Norddeutschen Meisterschaften statt. Die Vergabe der drei Turniere ist zugleich eine Anerkennung durch den TTV Brandenburg und den Norddeutschen TTV für den Verein der Hussitenstadt.